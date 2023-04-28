台灣4跑者挑戰紐約超馬 蔡文雅奪冠破全國紀錄

台灣超馬好手蔡文雅、魏嘉鴻、鍾運華及王萬仁赴紐約挑戰10天賽事，克服身心俱疲等逆境，今天高舉國旗完賽。其中，蔡文雅突破自我，以破全國紀錄的成績拿下女子組冠軍。

超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100Mile Race）主辦單位17日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園（Flushing Meadows Corona Park）舉辦年度超越自我10天超級馬拉松賽，21名選手參賽，挑戰自我之餘，爭取叩關3100英里挑戰賽門票。

蔡文雅、鍾運華去年參加超馬6天賽，累積寶貴經驗，今年進一步挑戰COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來首度舉辦的10天賽，仍要克服飲食、天候、體力調配等層面的挑戰。對初次體驗的魏嘉鴻、王萬仁來說，這10天更是不斷摸索的歷程。

歷經10天10夜，53歲的蔡文雅累計跑671.6英里（約1080.8公里），在女子組6人中居冠，更一舉超越超馬前輩羅維銘2019年以664.8英里保持的10天賽全國紀錄，樹立「蔡文雅障礙」。

蔡文雅賽後接受中央社訪問，將締造佳績歸功於天公作美、去年累積經驗、訓練及準備充足。

去年參賽時她腸胃不適，甚至出現血尿，且因低溫降雨以致腳部凍傷而影響表現。今年賽事期間降雨減少，她的食物準備更到位，且在台灣參加連跑9天的「關山九連馬」等賽事，提前暖身，為紐約超馬10天賽跑出個人及全國最佳紀錄奠定基礎。

不過，她參賽時每天只睡4小時左右，賽後直呼「太想睡覺了」。

蔡文雅說，一般情況下用8、9分力跑很順，但睡眠不足就會「跑不起來」，恍神時很痛苦。而且跑步之餘還要進食、上廁所、處理雜事，時間怎麼算都不夠用。

男子組方面，50歲的魏嘉鴻以632.7英里（約1018.2公里）在15人中名列第3；66歲的鍾運華寶刀未老，以545.2英里（約877.4公里）名列第5，且在60歲以上年齡組居冠；27歲的王萬仁受累於腳起水泡，以483.1英里（約777.4公里）名列第10。

具航太工程師背景的魏嘉鴻賽前設定無傷完賽、總里程破1000公里、男子組前3名等目標，全部達成，期盼能獲邀參加3100英里挑戰賽。

不過，魏嘉鴻未如願打破超馬10天賽全國紀錄，賽後直言「成績沒有很好」，只能期待下回再突破。

他說：「後面我幾乎都不跑了，因為跑了怕受傷，沒有盡全力，但問題是腳已經到最大極限了。」

鍾運華參賽時也同樣面臨磨難。他不只跑到腳底磨破皮，更疑似水土不服，開賽第2天就開始嘔吐，第4天難受到一度想棄賽。但他發揮客家人「硬頸」精神，咬牙苦撐，最後4天幾乎沒有睡覺，不讓在後緊追的希臘選手有超前機會。

鍾運華賽後說：「無論成功失敗，反正我挑戰下去。就算吐，我也忍著痛苦，胃痛、肚子餓、飢寒交迫，真的受不了。所以現在我很感動，非常感謝我的國家給我們那麼多自由，還有家裡的扶持。」

王萬仁2月參加台北超級馬拉松時結識鍾運華，因緣際會促成他到紐約挑戰這場賽事。

台灣4名跑者中，王萬仁年紀最輕，但開賽沒多久腳卻起水泡。比賽期間降雨，他一度猶豫，害怕傷口感染最後可能要節肢，不知要不要跑下去。但看著隊友一直前進，他沒有放棄，最後一天急起直追，跑了74.7英里（約120.2公里），單日名列男子組第2。

王萬仁未達成10天跑1000公里的目標，賽後受訪被問到是否滿意成績時以「只能這樣」回應。但他並不氣餒，離開賽場前說：「明年再來挑戰。」