羽球亞錦賽／「麟洋配」逆轉世界第2 偕戴資穎闖8強

挑戰亞錦賽第3冠的我國羽球「一姊」戴資穎，今天首度遭遇日本對手仁平菜月延續亞錦賽連勝紀錄，以21：18、21：6晉級，混雙組合張課琦／李芷蓁和壓軸登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也出線，「麟洋配」更是逆轉擊退世界排名第2的馬來西亞對手，闖進最終8強。

小戴2017年首度摘下亞錦賽冠軍，隔年完成衛冕，2019年備戰奧運積分賽放棄3連霸，接續兩年亞錦賽因新冠肺疫情停辦，去年恢復舉行但小戴因賽程安排再缺席，直到今年賽事落腳杜拜，小戴才在相隔4年再站上亞錦賽舞台；連兩天小戴都以直落2過關，今天更只花32分鐘就晉級。

混雙唯一代表張課琦／李芷蓁，今天碰印度組合雷迪（B. Sumeeth Reddy）／蓬納帕（Ashwini Ponnappa）以21：15、21：17闖關成功。

壓軸的「麟洋配」碰世界排名第2的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，第6度交手雙方先各拿一局，決勝局「麟洋配」開局3：0領先雖一度遭7：8逆轉，但連追3球要回領先，9：8時李洋更是展現堅強防守功力，蹲在地上連續瓦解對手攻勢，最終以14：21、21：16、21：19逆轉闖8強，王齊麟還重現東京奧運經典的下腰慶賀動作。

亞錦賽5個單項會內賽都是32籤，中華羽球隊共有7組選手通過首輪考驗，3組繼續闖關，另4組今天止步第二輪。

世界排名第6的「一哥」周天成遇世界排名14的大陸對手陸光祖先盛後衰，以21：19、14：21、8：21遭逆轉，吞下7度對戰的第2敗；率先登場的宋碩芸以16：21、13：21不敵日本「世界球后」山口茜，男雙李哲輝／楊博軒以14：21、12：21敗給印尼「世界球王」組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

女雙唯一代表許雅晴／林琬清也遭狙擊，世界排名41的寶島組合碰世界排名11的泰國姊妹檔本雅帕（Benyapa Aimsaard）／努塔卡倫（Nuntakarn Aimsaard），以9：21、15：21敗陣。