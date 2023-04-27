桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 鄭怡靜無力逆轉單打止步16強

WTT泰國曼谷球星挑戰賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天在女單16強，對上中國小將蒯曼，結果不幸以8比11、7比11、11比5、8比11落敗，無緣挺進8強。

世界排名第16名的鄭怡靜，曾在今年的WTT安曼挑戰賽首度對壘蒯曼，當時鄭怡靜以直落3的局數獲勝。

結果今天再戰，首局鄭怡靜維持小幅領先，但在雙方6比6平手時，被蒯曼連得3分擴大差距，儘管鄭怡靜追到9比8的1分差，但還是被蒯曼收下首局勝利。

第2局前段雙方還是打得膠著，在6比6平手時，蒯曼先連得2分穩定軍心，雖然鄭怡靜追回1分，但隨後蒯曼又連拿3分收下第2局。

來到沒有退路的第3局，鄭怡靜開賽就連得5分取得領先，最多以8比2領先對手，雖然蒯曼努力追趕，但最後擋不住鄭怡靜的正手拍攻擊而回球出界，讓鄭怡靜追回1局。

第4局開賽雙方就你來我往，形成5度平手，隨後鄭怡靜連拿2分握有優勢，但卻被對手倒打一波3比0攻勢，逼得鄭怡靜喊出暫停。

短暫休息過後，鄭怡靜立刻追成8比8平手，但沒想到自己一次失誤，加上對手2次強攻得手，被蒯曼連得3分結束比賽。

鄭怡靜短期目標，希望藉由比賽累積世界排名積分，能夠重返世界前10名，儘管單打止步16強，但她和學妹李昱諄的女雙順利闖進決賽，對手將是中國組合蒯曼和陳幸同。

結束本週的WTT曼谷球星挑戰賽後，鄭怡靜將回台短暫休息，繼續訓練備戰5月下旬的桌球世錦賽。