巴黎奧運／景點成場館 馬術凡爾賽宮登場、射箭巴黎鐵塔前比準

巴黎奧運倒數計時，體育署、中華奧會和國訓中心組成的後勤支援考察團15日前往巴黎實地走訪，了解奧運期間設置後勤工作團和設置運動代表隊中繼站的需求和可行性，體育署副署長洪志昌今天表示，已經選定長榮桂冠巴黎飯店作為代表隊後勤地點，並預留好40間房間。

巴黎奧運將於明年7月26日到8月11日登場，洪志昌提到，巴黎奧運籌委會針對各國前往巴黎參訪奧運競賽場館有許多規範，參訪時間只有今年3月到明年2月期間，且最多只能參訪2次、每次參訪場館最多6個，參訪競賽場館人數最多8人等。

體育署競技運動組長藍坤田提到，巴黎奧運只有2個新建場館，其中羽球的拉夏貝爾體育館雖是新場館，但並不是為巴黎奧運特別建置，只有水上運動中心才是為巴黎奧運興建，且許多場館圍繞在塞納河沿岸，結合許多景點。

巴黎奧運規劃中，跆拳道使用巴黎大皇宮、射箭在榮軍院舉行、體操在貝爾西體育館、柔道舉辦場館是戰神廣場、馬術將在凡爾賽宮舉行、桌球和舉重利用巴黎會展中心，拳擊決賽將在法網主場館羅蘭加洛斯球場登場。

「法國走環保路線，用很多既有場館和結合原有景點，十分特別。」洪志昌補充說，過往奧運都會派專車給各國貴賓，巴黎奧運就改採申請方式「共享」司機，大會提供給團本部的交通也不會配置駕駛，代表團必須自行想方法，所幸在巴黎的外僑組織健全，成代表團膳食和交通一大助力。

洪志昌也提到，雖規定一次只能參訪6個場館，但許多場館目前並未開放，新建的水上運動中心雖沒開放，但可步行通過周圍，高球舉辦場地國家高爾夫球場參訪團也有實地探訪，都是做為後勤和備戰的重要資訊。

「射箭在榮軍院舉行，那裡場地大、風向也大，會提供相關資訊給中華射箭隊。」藍坤田提到，此行也拜會了巴黎奧運籌委會及駐法台北代表處，並與僑界聯繫，了解交通和食衣住行等面向，作為後續和國訓中心及國際奧會備戰的準備。

洪志昌表示，巴黎奧運設置1個主要選手村和5的分村，像是籃球、手球、帆船、射擊、衝浪、馬術等，大會都有提供另外飯店，中華奧會已為高爾夫和自由車先留了8個房間，另外8成的競賽場地都在巴黎市區，離選手村30分鐘車程內，奧運期間將有專用車道接送選手和教練，「且選手和教練抵達後不須再經過安檢，就可抵達場館，這是評估中繼站非常重要的考量。」