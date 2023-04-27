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新竹縣全中運圓滿閉幕 台北市接棒、熊讚揮舞會旗

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
全中運下屆交接給台北市主辦。 擷圖自畫面
全中運下屆交接給台北市主辦。 擷圖自畫面

112年新竹縣全中運在今天落幕，本屆賽事共有55項目、144人次打破大會紀錄，其中包括兩項、5人次打破全國紀錄，而今天閉幕典禮上新竹縣長楊文科也將全中運會旗交接給下屆主辦城市台北市副市長林奕華，也相約明年全中運在台北市見。

新竹縣暌違50年再度舉辦全中運，投入經費超過3億元，而今天賽事也全數落幕，今年共計有55項目、144人次打破大會紀錄，其中包括了高女舉重49公斤級的彰化縣成功高中黃宜甄抓舉、挺舉破全國紀錄，以及高女舉重55公斤級安康高中陳冠伶抓舉、挺舉、總和三破全國紀錄。

至於在各校表現部分，台北市西松高中在國高中組賽事合計拿下43面獎牌，其中包括13面金牌，新北市明德高中也在國高中組合計拿下35面獎牌，其中包括各校最多的14面金牌，而台中市大甲高中則是在高中組包辦13金、10銀、12銅表現搶眼。

在賽事圓滿落幕後，今天的閉幕典禮上，新竹縣長楊文科也在體育署主秘呂宏進監交下，將大會會旗交棒給明年主辦城市台北市副市長林奕華，而台北市政府吉祥物熊讚也到場揮舞會旗。

對於接下明年承辦全中運的責任，林奕華先是感謝新竹縣這次賽會的努力籌辦，也期許明年能夠提供選手最好的舞台，「全中運對於很多的體育選手來講是非常重要的比賽，希望把這樣的舞台留給所有國、高中選手們，因為你們讓我們感受到體育發展的重要，希望選手能夠不斷精進，未來讓世界看到台灣體育發展的成果，就是要靠這些最了不起的選手。」

全中運 舉重 體育署

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