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羽球亞錦賽／對手第二局只拿6分！戴資穎成首位晉級8強台將

羽球亞錦賽／對手第二局只拿6分！戴資穎8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎亞錦賽8強就位。圖／Badminton Photo提供
戴資穎亞錦賽8強就位。圖／Badminton Photo提供

挑戰亞錦賽第3冠的我國羽球「一姊」戴資穎，今天首度遭遇日本對手仁平菜月維持亞錦賽連勝紀錄，以21：18、21：6晉級，成為首位晉級8強的台將代表。

小戴2017年首度摘下亞錦賽冠軍，隔年完成衛冕，2019年備戰奧運積分賽放棄3連霸，接續兩年亞錦賽因新冠肺疫情停辦，去年恢復舉行但小戴因賽程安排再缺席，直到今年賽事落腳杜拜，小戴才在相隔4年再站上亞錦賽舞台。

名列第4種子的小戴，首輪直落二拍下新加坡對手楊佳敏，今天遭遇世界排名30的仁平菜月，首局打得拉鋸，小戴一度取得13：9領先，但遭對手先16：16追平到1分超前，不過小戴16：17下連4分逆轉，以21：18先下一城。

第二局小戴就完全掌握局勢，尤其7：4後連拿7分，領先已達兩位數，14：6時再打出另一波7：0攻勢，只花32分鐘就挺進8強。

亞錦賽5個單項會內賽都是32籤，中華羽球隊包括小戴、「一哥」周天成、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在內，共有7組選手晉級第二輪，今天率先登場的宋碩芸以16：21、13：21不敵日本「世界球后」山口茜，小戴成女單8強唯一的台將代表。。

羽球 戴資穎 周天成

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