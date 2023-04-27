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田徑／張博雅新加坡公開賽摘金 徐榛蔚慰勞花蓮子弟兵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
花蓮縣縣長徐榛蔚（右2）到場慰勞花蓮子弟兵張博雅（左2）並與中華民國田徑協會秘書長王景成（左1）合影。圖／中華民國田徑協會提供
花蓮縣縣長徐榛蔚（右2）到場慰勞花蓮子弟兵張博雅（左2）並與中華民國田徑協會秘書長王景成（左1）合影。圖／中華民國田徑協會提供

我國田徑好手本周前往參加新加坡公開賽參賽，在首日賽事就傳來奪牌佳績，其中在女子100公尺跨欄賽事，我國選手張博雅、林曉慧就分別以13秒85、13秒64包辦前兩名，而剛好前往新加坡考察的花蓮縣長徐榛蔚，也到場慰勞花蓮子弟兵張博雅。

新加坡公開賽在26日至28日舉行，我國這次共有9名選手參賽，其中在26日的首日賽事中我國選手就繳出亮眼成績，其中在女子100公尺跨欄，張博雅、林曉慧就包辦了金銀牌，陳宜助則是在男子鉛球決賽以16公87領先其他選手，至於男子跳遠林家興也跳出7公尺66的所有選手最佳成績。

而接下來我國選手還有男子鐵餅黃諾亞、男子100公尺林祐賢、女子100公尺胡家蓁、男子撐竿跳黃正琦和林志成將接續登場。

田徑

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