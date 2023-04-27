桌球／WTT澳門球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄逆轉晉冠軍戰

WTT澳門球星挑戰賽今天進行的女雙4強賽，台灣組合鄭怡靜、李昱諄，面對日本超年輕搭檔木原美悠、長崎美柚，以11比6、10比12、9比11、11比6、11比5逆轉闖進冠軍戰。

女雙世界排名第6的鄭怡靜和李昱諄，今年合拍成績出色，2月先拿下WTT安曼挑戰賽女雙冠軍，3月又獲得WTT果阿球星挑戰賽亞軍，而本週又順利打進冠軍戰。

木原美悠年僅18歲，而搭檔長崎美柚也僅20歲，兩人已是世界排名13頂尖組合，不過首局台灣組合有備而來，在7比6領先時，就連拿4分率先收下；第2局鄭怡靜和李昱諄從2比6落後追到7比8時，對手喊出暫停。

短暫休息回來後，台灣組合連拿3分，取得10比8的2個局末點，沒想到沒能把握住機會，鄭怡靜2次接發球失誤，被追成平手，最後10比12讓出。

第3局前段雙方互相拉鋸，4比4平手時被日本組合逐漸拉開比數，再以9比11棄守。

陷入絕對劣勢的鄭怡靜和李昱諄，第4局加快節奏，2人在訂定戰術時也顯得明快許多，開賽就取得8比2領先，輕鬆拿下第4局，也將戰局扳平。

決勝局台灣組合開賽就取得4比1領先，雖然一度被對手追到4比4平手，但接著鄭怡靜力扛全場，多次遠台的正手回擊都順利得分，讓台灣組合連得4分，也奠定比賽勝基。

教練鄭佳奇賽後接受中央社記者電訪時說：「這一組的雙打默契和技術層面磨合得越來越好，鄭怡靜的能力和技術就擺在那邊，只要正常發揮，也會帶給李昱諄很大的安定感，所以2人才能在局數落後時，還可以發揮毅力逆轉拿下勝利。」