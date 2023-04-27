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全中運／李安翊領頭衝 高男800公尺3人齊破高懸35年紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
新北市雙溪高中李安翊在高男800公尺決賽第二度打破大會紀錄。圖／是宏道運動發展基金會提供
新北市雙溪高中李安翊在高男800公尺決賽第二度打破大會紀錄。圖／是宏道運動發展基金會提供

日前才剛在高男800公尺預賽打破高懸35年，同時也是全中運高男組最老大會紀錄的新北市雙溪高中李安翊，今天的決賽再度領頭衝刺，最終他以1分50秒48再次打破大會紀錄，且包括第2、3名的新北市新北高中林鑫義、台北市陽明高中曾子盛也都打破大會紀錄，創下全中運高男800公尺罕見的頂尖對決。

全中運高男800公尺大會紀錄原是由基隆市二信中學林光亮在77年全中運所創下的1分51秒84，而這項紀錄也是高男組至今保持最久的大會紀錄，不過日前雙溪高中李安翊在高男800公尺預賽就跑出1分50秒99的成績，將林光亮高懸35年的紀錄送入歷史。

而今天登場的決賽更是在李安翊的領頭下上演頂尖對決，不僅李安翊以1分50秒48再度刷新大會紀錄，連隨後抵達終點的林鑫義、曾子盛，也分別以1分51秒62、1分51秒74，超越林光亮的1分51秒84，同場就3名選手超越了這項保持了35年的大會紀錄，賽後三人也一同在碼表前留下合影。

對於今天再度將大會紀錄往前推進，李安翊也直言今天不論是天氣還是身體狀況都相當不錯，衝過終點後自己也仰天長嘯，抒發這次全中運的備戰壓力，「這次家人、朋友對我的期望很大，我也不想要辜負他們，想要把金牌和連霸都拿下，所以才會大吼一下抒發壓力。」

儘管領跑了這場高男800公尺罕見的頂尖對決，但今年3月曾跑出1分49秒52我國歷年第3傑成績的李安翊也直言，原本設定的目標是達到亞運參賽標準1分49秒40，不過在全中運無法達標的情況下，他也放眼5月登場的台灣國際田徑公開賽，期望能再次挑戰亞運標。

全中運 亞運 田徑

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