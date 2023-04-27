全大運／肌腱斷裂唐嘉鴻仍將出賽 教練解釋只比吊環且不自行落地

台灣體操好手唐嘉鴻今年2月阿基里斯腱斷裂，休養超過2個月。令人意外的是，5月全大運他報名個人全能。教練翁士航澄清說：「只參加吊環，而且不會自行落地，不影響原本腳傷。」

有著「亞洲貓王」美名的唐嘉鴻，是2018年雅加達亞運單槓金牌，2020東京奧運更拿到個人全能第7名，寫下台灣體操史上全能最佳成績。

不過唐嘉鴻在今年2月16日出國前的自辦測試賽，左腳阿基里斯腱不慎斷裂，隨後就進行手術修補，並由原本合作的醫療團隊進行後續復健工作。

只不過開刀至今僅2個多月，唐嘉鴻竟出現在5月6日開幕的中原大學全國大專校院運動會選手參賽名單中。

翁士航在接受中央社記者電訪時解釋：「唐嘉鴻只會參加吊環項目，這陣子我們加了不少動作上去，所以就讓他上場熟悉一下感覺，但他動作做完後，不會從吊環上自行落地，外界不用擔心。」

翁士航還開玩笑說：「等到唐嘉鴻動作做完時，我會上前把他公主抱下來。」

翁士航強調，其實就象徵意義大於實質意義，「我們想要告訴大家，我們沒有放棄，也很努力在復健和訓練，而且在吊環上的動作，並不會用到阿基里斯腱，所以對他的後續復健也不會有影響。」

談到未來規劃，翁士航語帶保留地說：「雖然唐嘉鴻目前的復健進度有一些些超前，但我不希望他太急躁，以目前看來，亞錦賽、世大運應該都會選擇休息，然後以最佳的狀態去力拚杭州亞運。」