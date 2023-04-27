快訊

解讀習近平與澤倫斯基熱線：中烏「各自表述」但沒意義？

最終記者會！指揮中心5月1日解編 同步取消住宿機構定期快篩措施

Selina宣布當媽首現身！5月孕肚曝光「超圓滾」

全大運／肌腱斷裂唐嘉鴻仍將出賽 教練解釋只比吊環且不自行落地

中央社／ 台北27日電
「亞洲貓王」唐嘉鴻2月傳出肌腱斷裂，亞運恐報銷但仍決定參加全大運。 中央社
「亞洲貓王」唐嘉鴻2月傳出肌腱斷裂，亞運恐報銷但仍決定參加全大運。 中央社

台灣體操好手唐嘉鴻今年2月阿基里斯腱斷裂，休養超過2個月。令人意外的是，5月全大運他報名個人全能。教練翁士航澄清說：「只參加吊環，而且不會自行落地，不影響原本腳傷。」

有著「亞洲貓王」美名的唐嘉鴻，是2018年雅加達亞運單槓金牌，2020東京奧運更拿到個人全能第7名，寫下台灣體操史上全能最佳成績。

不過唐嘉鴻在今年2月16日出國前的自辦測試賽，左腳阿基里斯腱不慎斷裂，隨後就進行手術修補，並由原本合作的醫療團隊進行後續復健工作。

只不過開刀至今僅2個多月，唐嘉鴻竟出現在5月6日開幕的中原大學全國大專校院運動會選手參賽名單中。

翁士航在接受中央社記者電訪時解釋：「唐嘉鴻只會參加吊環項目，這陣子我們加了不少動作上去，所以就讓他上場熟悉一下感覺，但他動作做完後，不會從吊環上自行落地，外界不用擔心。」

翁士航還開玩笑說：「等到唐嘉鴻動作做完時，我會上前把他公主抱下來。」

翁士航強調，其實就象徵意義大於實質意義，「我們想要告訴大家，我們沒有放棄，也很努力在復健和訓練，而且在吊環上的動作，並不會用到阿基里斯腱，所以對他的後續復健也不會有影響。」

談到未來規劃，翁士航語帶保留地說：「雖然唐嘉鴻目前的復健進度有一些些超前，但我不希望他太急躁，以目前看來，亞錦賽、世大運應該都會選擇休息，然後以最佳的狀態去力拚杭州亞運。」

唐嘉鴻 翁士航 亞運

延伸閱讀

全大運／下月6日中原大學展開 「學姐」徐子茜憶當年

全大運4月28日展開 中原大學新運動場亮相

全大運／聖火5天環台傳遞 21日抵中原大學

金牌體操教練性侵女學員被關2周病死 相驗結果出爐

相關新聞

全中運／林沛萱訓練超自律 熱愛動漫聽五條悟眼睛發亮

新竹縣芎林國中「跳高甜心」林沛萱今年在全中運賽場上一連改寫高懸32年的國女跳高以及國女全能五項大會紀錄，並且達到亞運女子...

影／最強國中生再破紀錄人氣漲 跳高甜心林沛萱有望去亞運

新竹縣芎林國中林沛萱日前才剛在國女全能跳高決賽打破高懸32年國女跳高大會紀錄，並且成為首位達到亞運參賽標準的國中生，今天...

全大運／肌腱斷裂唐嘉鴻仍將出賽 教練解釋只比吊環且不自行落地

台灣體操好手唐嘉鴻今年2月阿基里斯腱斷裂，休養超過2個月。令人意外的是，5月全大運他報名個人全能。教練翁士航澄清說：「只...

田徑／張博雅新加坡公開賽摘金 徐榛蔚慰勞花蓮子弟兵

我國田徑好手本周前往參加新加坡公開賽參賽，在首日賽事就傳來奪牌佳績，其中在女子100公尺跨欄賽事，我國選手張博雅、林曉慧...

全中運／李安翊領頭衝 高男800公尺3人齊破高懸35年紀錄

日前才剛在高男800公尺預賽打破高懸35年，同時也是全中運高男組最老大會紀錄的新北市雙溪高中李安翊，今天的決賽再度領頭衝...

航海運動基金會 台南安平啟航

台南第一個以推動大帆船航海為宗旨的「台南市駝峰航海運動基金會」，昨天於安平修造船廠舉辦成立會議，標誌我國帆運發展「萬船齊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦