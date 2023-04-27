全中運／林沛萱訓練超自律 熱愛動漫聽五條悟眼睛發亮

新竹縣芎林國中「跳高甜心」林沛萱今年在全中運賽場上一連改寫高懸32年的國女跳高以及國女全能五項大會紀錄，並且達到亞運女子跳高參賽標準，堪稱今年田徑場上的超級新星，而平時訓練相當自律的她，練習後也喜歡追動漫放鬆，包括最新播出的「我推的孩子」，以及人氣動漫咒術迴戰、名偵探柯南和蠟筆小新都是她的最愛。

國小時因為熱愛運動而開始練田徑的林沛萱，過去在比賽時被現任教練芎林國中鍾彩榮發掘，並從桃園來到新竹延續田徑路，談到首次看到林沛萱時，鍾彩榮說：「那時候我帶選手出去比賽，並且發現隔壁有一個孩子彈速很快，且身體條件很優異，那個選手就是林沛萱，再跟她的家長聊過後，也把她帶到新竹來訓練。」

鍾彩榮指出，林沛萱是一名相當自律的選手，且思維成熟，很清楚自己想要什麼，對於未來也有很明確的規劃，甚至還會因為訓練菜單不夠而覺得沒安全感要求加練，對此，林沛萱則說：「每次比賽前教練都會減少訓練量，但我覺得一口氣少太多不行，會覺得有點沒安全感，才會跟教練說要多練一些。」

儘管平時將大量時間都投入在田徑場上，但私下林沛萱不僅會拉小提琴，也是個十足動漫迷，背包上掛了不少動漫裝飾，當聽到人氣動漫咒術迴戰人氣角色「五條悟」的名字時，平常不苟言笑的她也瞬間眼睛發亮，談到這項田徑以外的興趣時，她說：「平常訓練完就會追一些動漫，不僅是最新推出的我推的孩子，也會看柯南、蠟筆小新等等。」