快訊

高端EUA審查外洩調查出爐 衛福部把責任全推給網紅？

一場大火燒了調查局最大辦公室 更燒出內控內稽大問題

陳致中將入獄、黃睿靚緩刑原因…媳婦難拒婆婆要求 她也曝光吳淑珍當下慫恿說詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運／林沛萱訓練超自律 熱愛動漫聽五條悟眼睛發亮

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
新竹縣芎林國中林沛萱堪稱今年田徑場上的超級新星。 圖／宏道運動發展基金會提供
新竹縣芎林國中林沛萱堪稱今年田徑場上的超級新星。 圖／宏道運動發展基金會提供

新竹縣芎林國中「跳高甜心」林沛萱今年在全中運賽場上一連改寫高懸32年的國女跳高以及國女全能五項大會紀錄，並且達到亞運女子跳高參賽標準，堪稱今年田徑場上的超級新星，而平時訓練相當自律的她，練習後也喜歡追動漫放鬆，包括最新播出的「我推的孩子」，以及人氣動漫咒術迴戰、名偵探柯南和蠟筆小新都是她的最愛。

國小時因為熱愛運動而開始練田徑的林沛萱，過去在比賽時被現任教練芎林國中鍾彩榮發掘，並從桃園來到新竹延續田徑路，談到首次看到林沛萱時，鍾彩榮說：「那時候我帶選手出去比賽，並且發現隔壁有一個孩子彈速很快，且身體條件很優異，那個選手就是林沛萱，再跟她的家長聊過後，也把她帶到新竹來訓練。」

鍾彩榮指出，林沛萱是一名相當自律的選手，且思維成熟，很清楚自己想要什麼，對於未來也有很明確的規劃，甚至還會因為訓練菜單不夠而覺得沒安全感要求加練，對此，林沛萱則說：「每次比賽前教練都會減少訓練量，但我覺得一口氣少太多不行，會覺得有點沒安全感，才會跟教練說要多練一些。」

儘管平時將大量時間都投入在田徑場上，但私下林沛萱不僅會拉小提琴，也是個十足動漫迷，背包上掛了不少動漫裝飾，當聽到人氣動漫咒術迴戰人氣角色「五條悟」的名字時，平常不苟言笑的她也瞬間眼睛發亮，談到這項田徑以外的興趣時，她說：「平常訓練完就會追一些動漫，不僅是最新推出的我推的孩子，也會看柯南、蠟筆小新等等。」

田徑 全中運 亞運

延伸閱讀

影／再破紀錄人氣暴漲 跳高甜心林沛萱有望前進亞運

全中運角力高雄勇奪3金 三級銜接計畫進行系統訓練

全中運南市奪32金34銀27銅 游泳小將金牌數破10

全中運擊劍／北市12金9銀13銅居冠 桃市5金7銀7銅次之

相關新聞

全中運／林沛萱訓練超自律 熱愛動漫聽五條悟眼睛發亮

新竹縣芎林國中「跳高甜心」林沛萱今年在全中運賽場上一連改寫高懸32年的國女跳高以及國女全能五項大會紀錄，並且達到亞運女子...

影／最強國中生再破紀錄人氣漲 跳高甜心林沛萱有望去亞運

新竹縣芎林國中林沛萱日前才剛在國女全能跳高決賽打破高懸32年國女跳高大會紀錄，並且成為首位達到亞運參賽標準的國中生，今天...

全中運／李安翊領頭衝 高男800公尺3人齊破高懸35年紀錄

日前才剛在高男800公尺預賽打破高懸35年，同時也是全中運高男組最老大會紀錄的新北市雙溪高中李安翊，今天的決賽再度領頭衝...

航海運動基金會 台南安平啟航

台南第一個以推動大帆船航海為宗旨的「台南市駝峰航海運動基金會」，昨天於安平修造船廠舉辦成立會議，標誌我國帆運發展「萬船齊...

停辦3年終於回來了 屏東龍舟賽復賽冠軍20萬元

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，近年也是東港黑鮪魚化觀光季的人氣系列活動，前3年因疫情影響停辦，中央日前宣布新冠肺炎5...

賽事心得／CT超鐵113 用鐵人精神致敬老蔣

大家好 我叫蔣官晉，今年31歲出生地來自台東，這次跟我的工作同事 群義房屋ＳＹＣ房產參加2023 Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽 人生首次挑戰113KM ! 從我的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦