影／再破紀錄人氣暴漲 跳高甜心林沛萱有望前進亞運

新竹縣芎林國中林沛萱日前才剛在國女全能跳高決賽打破高懸32年國女跳高大會紀錄，並且成為首位達到亞運參賽標準的國中生，今天她又在國女跳高決賽將個人最佳成績從1公尺81再往前推進1公分來到1公尺82，也登上我國歷年第7傑。

年僅15歲的林沛萱是今年全中運田徑賽場上最耀眼的國中選手，日前她在國女五項全能跳高決賽就跳過1公尺81，達到亞運會參賽標準，並刷新唐莉文高懸32年的國女跳高大會紀錄，成為我國自1990年以中華台北名義回歸亞運會賽場後，首位達到亞運參賽標準的國中生。

而昨天林沛萱又在全能五項賽事比完後，以總分3907分刷新大會紀錄完成2連霸，不過連日的出賽也讓她在賽後向教練反應身體已經較為疲憊，不過今天登場的國女跳高決賽，林沛萱在越過1公尺69確定奪下金牌後，更直接挑戰1公尺82，並在第3次試跳順利通過，再一次達到亞運參賽標準並完成2連霸。

對於在全中運兩度打破大會紀錄，林沛萱賽後也直言意外，「因為以前比完全能再比跳高單項，我通常高度都會少至少3公分，昨天比完全能後身體確實很痠痛，沒想到今天卻還多了1公分。」

林沛萱的1公尺82，不僅讓她躍升歷年第7傑，在亞運女子跳高達標選手中也超越張喬茵的1公尺81，僅次於全國紀錄保持人李晴晴，有望在今年9月登上亞運舞台，對此她說：「很開心有機會能夠參加亞運，之前其實沒有想過這件事，直到國三成績愈來愈靠近亞運標準後，才慢慢覺得自己好像有機會。」

而個性內斂的林沛萱今年在全中運田徑場上大放異彩，也讓她人氣爆增，她也透露近日走在田徑場都有人向她打招呼，「這幾天走在路上很多人來跟我打招呼，但我有點不知道怎麼回應，有一點緊張。」