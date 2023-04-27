快訊

NBA／巴特勒再當英雄 熱火上演老八傳奇淘汰公鹿

很恐慌！竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

評／文資專家指台北探索館展示「指鹿為馬」 有待市府解決

影／再破紀錄人氣暴漲 跳高甜心林沛萱有望前進亞運

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
新竹縣芎林國中林沛萱（中）本屆全中運兩度達到亞運參賽標準。記者劉肇育／攝影
新竹縣芎林國中林沛萱（中）本屆全中運兩度達到亞運參賽標準。記者劉肇育／攝影

新竹縣芎林國中林沛萱日前才剛在國女全能跳高決賽打破高懸32年國女跳高大會紀錄，並且成為首位達到亞運參賽標準的國中生，今天她又在國女跳高決賽將個人最佳成績從1公尺81再往前推進1公分來到1公尺82，也登上我國歷年第7傑。

年僅15歲的林沛萱是今年全中運田徑賽場上最耀眼的國中選手，日前她在國女五項全能跳高決賽就跳過1公尺81，達到亞運會參賽標準，並刷新唐莉文高懸32年的國女跳高大會紀錄，成為我國自1990年以中華台北名義回歸亞運會賽場後，首位達到亞運參賽標準的國中生。

而昨天林沛萱又在全能五項賽事比完後，以總分3907分刷新大會紀錄完成2連霸，不過連日的出賽也讓她在賽後向教練反應身體已經較為疲憊，不過今天登場的國女跳高決賽，林沛萱在越過1公尺69確定奪下金牌後，更直接挑戰1公尺82，並在第3次試跳順利通過，再一次達到亞運參賽標準並完成2連霸。

對於在全中運兩度打破大會紀錄，林沛萱賽後也直言意外，「因為以前比完全能再比跳高單項，我通常高度都會少至少3公分，昨天比完全能後身體確實很痠痛，沒想到今天卻還多了1公分。」

林沛萱的1公尺82，不僅讓她躍升歷年第7傑，在亞運女子跳高達標選手中也超越張喬茵的1公尺81，僅次於全國紀錄保持人李晴晴，有望在今年9月登上亞運舞台，對此她說：「很開心有機會能夠參加亞運，之前其實沒有想過這件事，直到國三成績愈來愈靠近亞運標準後，才慢慢覺得自己好像有機會。」

而個性內斂的林沛萱今年在全中運田徑場上大放異彩，也讓她人氣爆增，她也透露近日走在田徑場都有人向她打招呼，「這幾天走在路上很多人來跟我打招呼，但我有點不知道怎麼回應，有一點緊張。」

亞運 全中運 田徑

延伸閱讀

全中運角力高雄勇奪3金 三級銜接計畫進行系統訓練

全中運南市奪32金34銀27銅 游泳小將金牌數破10

全中運／楊筑云、詹又蓁女雙摘金 北市大同橫掃羽球5金

全中運／最強國中生林沛萱再破紀錄 國女全能二連霸

相關新聞

賽事心得／CT超鐵113 用鐵人精神致敬老蔣

大家好 我叫蔣官晉，今年31歲出生地來自台東，這次跟我的工作同事 群義房屋ＳＹＣ房產參加2023 Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽 人生首次挑戰113KM ! 從我的

影／再破紀錄人氣暴漲 跳高甜心林沛萱有望前進亞運

新竹縣芎林國中林沛萱日前才剛在國女全能跳高決賽打破高懸32年國女跳高大會紀錄，並且成為首位達到亞運參賽標準的國中生，今天...

航海運動基金會 台南安平啟航

台南第一個以推動大帆船航海為宗旨的「台南市駝峰航海運動基金會」，昨天於安平修造船廠舉辦成立會議，標誌我國帆運發展「萬船齊...

停辦3年終於回來了 屏東龍舟賽復賽冠軍20萬元

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，近年也是東港黑鮪魚化觀光季的人氣系列活動，前3年因疫情影響停辦，中央日前宣布新冠肺炎5...

全中運／聽媽媽的話從田徑轉練射箭 梁芷嫣克服強風奪金

去年全中運受到疫情波及，讓明德高中國三的梁芷嫣錯過首次站上全中運舞台的機會，本學年升上高一後不僅如願，昨天還在高中女子組...

全中運擊劍／北市12金9銀13銅居冠 桃市5金7銀7銅次之

112年全國中等學校運動會，擊劍項目於今日（5/26）團體賽後全數完賽。 擊劍項目共發出96面獎牌，依順序為台北市12金9銀13銅、桃園市5金7銀7銅、新北市4金5銀9銅、台中市1金2銀8銅、高雄市

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦