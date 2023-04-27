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航海運動基金會 台南安平啟航

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台南市駝峰航海運動基金會昨天舉辦成立會議，陳怡安（左起）、王水文、彭臺臨和彭顯恩合影。圖／台南市駝峰航海運動基金會提供
台南市駝峰航海運動基金會昨天舉辦成立會議，陳怡安（左起）、王水文、彭臺臨和彭顯恩合影。圖／台南市駝峰航海運動基金會提供

台南第一個以推動大帆船航海為宗旨的「台南市駝峰航海運動基金會」，昨天於安平修造船廠舉辦成立會議，標誌我國帆運發展「萬船齊發」的遠景可期，正式樹立新的里程碑。

為替基金會慶生，同時舉行別開生面的大帆船啟航儀式，三艘大帆船由基金會執行董事們親自操船，在安平外海揚帆共舞，以行動證明任何年齡都能學會帆船駕馭技巧。

基金會由駝峰航海捐贈成立，兩位前任體育署副署長彭臺臨博士和王水文與中華奧會委員、兩屆奧運金牌陳怡安博士擔任執行董事，並由駝峰航海創辦人彭顯恩擔任基金會董事長。

彭顯恩同時也是友晶科技創辦人，他跨足運動產業後，也成為國內科技界第一位投入航海運動休閒企業的領導人，為科技結合運動休憩事業寫下光榮典範。

成立會議參與貴賓皆為國內水域運動與帆船界重量級人士，涵蓋產官學界，包含海委會海洋資源處處長王茂城，台師大院長季力康，奧會執行委員陳美燕教授等，台灣帆船界泰斗暨國際裁判郭廷祥與潘偉華也一同出席，並在會議中給出非常重要的發展建議。

會中進行討論，達成共識並訂定基金會未來贊助帆船活動之方向，除積極舉辦各種大帆船活動，贊助更多學生與愛好者學習帆船，取得證照以外，並持續贊助舉辦國際帆船交流，與年度黑潮之路EMBA全國大帆船比賽。

會後由三艘大帆船搭載共20名貴賓，於安平港揚帆出港，由基金會董事成員與賓客們親自操作大帆船，以行動身體力行，了解帆船航海之實際技術，體驗帆船航海的樂趣。王茂城與季力康全程輪流掌舵，大力稱讚帆船航海帶來的愉快享受，並要求報名參加完整ASA訓練。

體育署

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