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撞球／柯秉中重拾王者風範 馬爾地夫10號球公開賽奪冠

中央社／ 台北27日電
台灣男子花式撞球好手柯秉中（右），相隔3年後，再度於馬爾地夫10號球公開賽奪冠，賽後開心地舉起冠軍獎盃。 （中華民國撞球總會提供）中央社
台灣男子花式撞球好手柯秉中（右），相隔3年後，再度於馬爾地夫10號球公開賽奪冠，賽後開心地舉起冠軍獎盃。 （中華民國撞球總會提供）中央社

台灣男子花式撞球好手柯秉中，今天在馬爾地夫10號球公開賽決賽，以10比8擊敗菲律賓名將喬漢（Johann Chua），笑納3萬美元（約新台幣100萬元），也是柯秉中隔3年後再奪10號球國際賽冠軍。

馬爾地夫首度舉辦10號球國際公開賽，台灣派出張榮麟、柯秉逸、吳坤霖、謝佳臻、柯秉漢及柯秉中共6名選手參賽。

賽制第一階段共64人參賽，採雙敗淘汰制，晉級者才能挺進第2階段的32強單淘汰。柯秉中雖然在第1階段首場就落敗，但他硬是堅持下來，晉級到32強的單淘汰，首輪先擊敗馬來西亞選手，16強再勝越南好手挺進8強。

接著在關鍵的8強賽，柯秉中以8比2擊敗2屆拉斯維加斯冠軍的波蘭好手傑林斯基（Wiktor Zielinski），通過這場考驗後，柯秉中4強再退越南新秀梁德善，冠軍戰對上菲律賓的喬漢，柯秉中一路緊追，最終在4局後開始甩開對手，如願摘下金牌。

素有天王殺手之稱的柯秉中，疫情期間苦無國際參賽機會，繼上次的2019年世界10號球錦標賽冠軍紀錄後，中間已有3年沒有實際成績進帳，世界排名也從第1的寶座滑落至20名榜外。

除了柯秉中奪冠外，另外他的哥哥柯秉逸和張榮麟同為第5名，吳坤霖獲得第9，謝佳臻、柯秉漢則是在32強淘汰。

張榮麟

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