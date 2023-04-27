賽事心得／CT超鐵113 用鐵人精神致敬老蔣

大家好 我叫蔣官晉，今年31歲出生地來自台東，這次跟我的工作同事 群義房屋ＳＹＣ房產參加2023 Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽 人生首次挑戰113KM !

從我的人生字典從來不會有三鐵這項運動存在，踏入這個運動領域一切來自於我的廖老闆高中時我只是個有個籃球夢的年輕小夥子，經歷過甲組及乙組的傳統訓練洗禮，直到高三我的膝蓋受傷我再也不會繼續往籃球殿堂有想繼續下去的念頭。一開始接觸跑步感覺沒有特別想法，只是覺得很無聊後來多參加幾次，常常工作中生活中會有些壓力的存在，我藉由跑步、騎腳踏車去當做發洩，讓自己身心靈正向健康，就在去年的四月入坑了一台公路車，跟著朋友、三鐵共購、ＳＹＣ約騎活動，我發現騎到很遠的地方看著不同的風景，當下的我感受到非常平靜及快樂！，每次的堅持下去靠自己努力完成，感覺更有意義。

活了30年小時候從不會游泳，都是羨慕旁邊的同學會游泳玩水這次下定決心藉由這個活動，我一定要學會！並且完成三鐵第一站游1.9KM，於是報名了Greta教練的游泳課，每周二晚上在新北市永和區福國國中上課，沒事的時間就會去秀山國小泳池來做訓練，一開始學習的過程很挫折，我覺得撞牆期很久因為一切都是在要求基本的動作，韻律呼吸、打水換氣、側身踢腿、划手、抓水水感訓練，有一度覺得抓不到訓練的重點，練習到很無力雖然到處詢問經驗，但一切都是要靠自己克服！

（左－廖老闆）

直到比賽當天，我的同事妙霞及品謙學長，我們堅持一定要下水試游，畢竟我們三個都是完全不會游泳心中還是會對踩不到底有恐懼，我也很搞笑第一次下去想說先穿泳褲下去試試看，結果我發現好像太緊張立泳踢腿花了好大的力氣，後面沒有力氣差點就快溺水ＸＤ，好險有魚雷浮標讓我靜下來休息，晚上我想好策略隔天穿防寒衣比賽，心中腦海想著教練跟平常在泳池練習的感覺，放輕鬆節奏放慢游完。

比賽當天下水前，告訴自己不要急慢慢來，廖老闆說就把它當作是一個大泳池旁邊的人都是魚就對了ＸＤ享受整個活水湖只有你，轉移注意力一步一步地往前邁進！

過程中我在仰漂的時候，手不能停一樣往前划看著台東的天空，我心裡在跟著天上的老蔣對話，想對老蔣說我很努力完成項比賽，您有看到了嗎就在最後的200Ｍ工作人員開始喊叫我們加油剩下１分鐘會關門，哈哈趕緊抓節奏拚上去，上岸後我知道後面對我來說沒問題了～開心去轉換區換裝。

轉換區出發後，往北的方向中華大橋，馬上開始吃我的能量棒，騎車最怕的就是肚子餓尤其是游泳完一路上逆風但沒有比上次西濱這麼大，一路順順踩迴轉速盡量不與風做抵抗，觀察地形坡度做變速（享受風景），不知覺就20-45K補好補滿，最大敗筆就是早餐吃太飽，後面好想上廁所ＸＤ

來到Ｔ２轉換區，我記憶深刻就是練習腳踏車轉換跑步的時候，你的大腿特別容易抽筋，噴完肌樂再上廖老闆跟慶哥分享，要讓身體慢跑熱起來，我保持６分多先讓自己肌群熱開，跑順了再慢慢提速度後面１０Ｋ大腿還是很不聽話，小腿也要參一咖，都要給你抽一下抽一下，沿路慢慢想辦法舒緩沿路上的風景都是國小跟媽媽騎車經過的回憶，海濱公園、琵琶湖、鐵花村這都是我們懷念老地方最後剩下２Ｋ快速邁向終點。

最後ＳＹＣ全體同事們都平安完賽，謝謝黃亮亮及小王沿路上的攝影打氣加油！比賽過程前的準備雖然很長，比賽的這一天時間覺得好快結束，充滿的不捨但這些過程都是豐富自己人生的養分，或許對自己成績不滿意，但我很開心能完成人生第一場１１３ｋｍ，當正港的鐵人真的不容易如果想參加鐵人的你還在猶豫，等你按下報名那一刻，就是行動的開始，相信你自己 相信你的團隊鐵人賽永遠都在，希望下次參加我們再相遇，因為我開啟我的鐵人生活了 ＹＡ！