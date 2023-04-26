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羽球／周天成亞錦賽輕取越南對手 晉級16強

中央社／ 台北26日電
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

2023年羽球亞洲錦標賽，男單世界第6的台灣好手周天成，首輪32強面對越南球員阮海當（NGUYEN Hai Dan，音譯），僅花39分鐘，就以21比13、21比17直落2獲勝，順利闖進16強。

周天成是生涯首度面對世界排名第138名的阮海當，雙方不論實力、經驗和身材上，都有段不小的差距。

首局前段周天成還在互探虛實，但在雙方4比4平手後，周天成拉出一波7比4的攻勢，以11比8先進入技術暫停。短暫休息後，周天成重回場上，再以一波7比1的攻勢，替首局奠定勝基。

第2局戰況如出一轍，比賽前段雙方戰成7度平手，但在9比9時，周天成連拿5分拉開差距，並在19比15時，大膽推底線而對手也判斷失誤，球壓在線上是界內球，讓周天成取得20比15的5個賽末點。

儘管阮海當努力化解3個賽末點，但最終雙方在網前互放小球時，周天成逮到機會，把球推向對手空場，順利拿下第2局及比賽勝利。

周天成過往在羽球亞錦賽最佳成績，是在2019年打進4強以並列銅牌作收。這次在備戰亞錦賽前，還特地提前在4月12日出發去杜拜參加安賽龍（ViktorAxelsen）的「球王訓練營」，而且隨身帶了20支球拍，以備不時之需。

周天成 羽球 安賽龍

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