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足球／U17女足亞洲盃資格賽 中華隊首戰勝蒙古

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
U17女足在亞洲盃資格賽第一輪首戰擊敗蒙古。圖／中華足球協會提供
U17女足在亞洲盃資格賽第一輪首戰擊敗蒙古。圖／中華足球協會提供

U17中華女足國家代表隊前往蒙古參加2024 U17女子亞洲盃資格賽第一輪賽事，今天交手地主蒙古，雙方拚戰90分鐘後，U17中華女足小將以3：0勝蒙古取得開門紅，下一場比賽將在28日迎戰小組最強對手澳洲。

今天中華隊出戰蒙古，上半場進行至第17分鐘，蒙古禁區手球吞黃牌，也送給中華隊12碼罰點球機會，中華隊由高馨操刀，可惜命中門楣彈出，不過第40分鐘蒙古禁區犯規，吳亞諭操刀12碼罰點球順利將球射進，打破僵局。

下半場易邊再戰，中華隊仍然掌握較多球權，第55分鐘中華隊左路獲得自由球機會，林思穎開出後球飛向蒙古門將後脫手，亂軍之中陳昱嫀門前將球推進球門，幫助中華隊擴大領先至2球。第73分鐘，替補上陣的李泳珊左邊路連過兩人後長傳吊中，全子宇見機插上，蒙古守門員反應不及無法阻止中華隊破門，雙方差距擴大至3球，終場中華隊便以3球之差擊敗蒙古，取得U17女子亞洲盃資格賽第一輪的首勝。

中華隊隊長林思穎賽後表示，比賽內容其實還有很多進步的空間，剛開始蠻緊張的，沒有冷靜下來處理每一顆球。下一場會更努力，也會在場上多鼓勵隊友，減少緊張的情緒。

總教練張維娠賽後也表示，球員可能第一場國際賽滿緊張的，剛開始打得比較綁手綁腳，進球後才比較放得開，原本預期對手會比較高壓，發現對手退比較後面就嘗試把中場推上，有收到不錯的效果，至於面對澳洲，對手個人身材跟技巧比較優秀，希望小將能展現集訓成果，勇於對抗並且積極防守避免被過。

由於澳洲前場以11：0大勝蒙古握有淨勝球優勢，中華U17女足與澳洲各握3積分，28日雙方交手勝出者就能拿到第二輪門票，踢和須比較球數，輸球則止步第一輪。

中華隊

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