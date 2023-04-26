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全中運／楊筑云、詹又蓁女雙摘金 北市大同橫掃羽球5金

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
大同高中楊筑云／詹又蓁拿下女雙金牌。圖／宏道運動發展基金會提供
大同高中楊筑云／詹又蓁拿下女雙金牌。圖／宏道運動發展基金會提供

北市大同高中今天在全中運羽球賽場大有斬獲，不僅備受期待的女雙組合楊筑云／詹又蓁以21：11、21：10直落二輕取松山高中楊子慧／簡佳珊摘金，國女單廖元琪與高女單彭雨薇也都拿下金牌，單日進帳3金，大同羽球隊本屆賽事也以5金作收。

大同高中日前才在團體賽事中，一舉包辦高女團與國女團雙金佳績，今天的最後一天賽程再度大豐收，其中國女單打決賽廖元琪遭遇高雄市三民國中顏苡安，以21：10、21：9直落二勝出。至於高女單打決賽更是形成大同內戰，由彭雨薇出戰黃羽薇，兩人也在苦戰3局後由彭雨薇以21：14、16：21、21：18勝出。

大同高中楊筑云／詹又蓁拿下女雙金牌。圖／宏道運動發展基金會提供
大同高中楊筑云／詹又蓁拿下女雙金牌。圖／宏道運動發展基金會提供

而在高女雙決賽，則由去年拿下第2名的楊筑云／詹又蓁攜手出擊，兩人面對松山高中楊子慧／簡佳珊，最終也展現壓倒性實力直落二拿下金牌，本屆賽事大同高中羽球隊也以5面金牌作收。

合作已經邁入第3年的楊筑云／詹又蓁是國內備受期待的年輕女雙組合，儘管這次全中運前兩人就被認為奪金呼聲相當高，但楊筑云也強調必須抱持著挑戰者心態來面對這次賽事。

在這次全中運後兩人6月也預計前往塞班島參加挑戰賽，並希望能將世界排名拚進前100名，甚至是取得9月在高雄舉行的BWF超級100高雄公開賽參賽機會。

全中運 羽球 松山高中

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