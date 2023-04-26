全中運／賀！博愛國中黃子源、龔嘉誼 羽球混雙摘金

全中運羽球賽事今天為最後一天，各組雙打賽事都落幕，其中博愛國中的黃金混雙黃子源、龔嘉誼頂住地主壓力，在冠亞軍戰中以2比0取勝摘金，黃子源、龔嘉誼這兩名黃金搭檔都十分開心，未來上高中還要繼續在羽球場上拚戰，努力成為國手，在國際賽場爭光。

黃子源、龔嘉誼在國中時組成混雙組合，教練陳政雄說，當時是為了國手選拔，看中龔嘉誼在前場、黃子源後場的能力，因此想說試試看，未料打造出一對黃金組合。黃子源、龔嘉誼去年獲選國手，並在2022年亞洲青少年羽球錦標賽拿到混雙金牌，雖然去年全中運不敵當時大會第一種子，但今年捲土重來，在家鄉土地上拚戰，最終順利在國中的最後一屆全中運比賽鍍金。

龔嘉誼說，先前幾場其實因為太緊張而表現不如預期，在金牌戰，她與黃子源遇上雲林縣西螺國中的羽球好手廖維擇、廖芮萁，第一局雙方比數膠著，其實到快終局的時候「有點緊張」，所幸她與黃子源穩住心情，順利先拿下第一局。

在進入第二局後，黃子源、龔嘉誼心態上比較輕鬆，在陳政雄鼓勵下「用平常心面對」，兩人放開來打，黃子源在後場跑動勤快，打法大開大闔，陳政雄說「這才是他們平常的樣子」，最後以超前10分的比數，終結比賽，順利摘金。

新竹縣政府教育局長、全中運執委會秘書處主任楊郡慈，以及新竹縣體育會理事長田耕豪、博愛國中校長郭雅玲等人都在場邊觀戰。楊郡慈說，她看到選手比賽非常精采，展現不放棄、不認輸、盡全力展現最好的自我的精神，令人敬佩，也看到竹縣許多優秀的選手包含角力、擊劍、羽球等，也感謝教練、師長的陪伴與鼓勵。