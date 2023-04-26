羽球亞錦賽／首戰輕鬆贏 戴資穎：覺得還可以更好

在杜拜舉行的2023羽球亞洲錦標賽今天進行首輪32強小組賽，女單世界排名第4的戴資穎，以21比17、21比18擊敗新加坡女將楊佳敏，順利闖進16強。

戴資穎賽前和楊佳敏交手過2次，2場比賽都以直落2獲勝，最近一次交手就是去年的印尼公開賽，包括今天獲勝在內，戴資穎取得對戰3連勝。

戴資穎超過1個月再度參加國際賽，首局前段雙方都還在摸索，不過雙方10比10平手時，戴資穎連得4分拉開差距，雖然又被對手追到15比13，但此時戴資穎又連拿3分穩定軍心，順利收下首局。

第2局開賽楊佳敏拉出6比1攻勢，讓戴資穎從後苦苦追趕，所幸戴資穎處變不驚，11比15落後時連得4分追平戰局。

隨後戰況雖一度陷入拉鋸，戴資穎在17比18落後時急拉尾盤，靠著連4比0攻勢順利關門，其中戴資穎還上演一次精彩的正手滑拍，將對手釘在原地。

戴資穎曾在2017、2018年於羽球亞錦賽完成女單2連霸，這次是她相隔4年後再度參賽，雖然這場比賽不列入巴黎奧運積分週期，但因為戴資穎喜歡到杜拜參賽的氛圍，因此才加入這趟行程。

戴資穎在接受中央社記者電訪時說：「第1場比賽還是一樣在習慣球場的風向和燈光等等，覺得自己表現的還可以更好，尤其主動失誤上應該可以降低。」

除了戴資穎外，台灣另一女單好手、世界排名第36名的宋碩芸，同以直落二橫掃印尼小將瓦達妮（PutriKusuma Wardani），寫下對戰2連勝，只不過宋碩芸晉級後下一輪對手，是現任球后、日本名將山口茜。