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桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 鄭怡靜1日2勝單打晉16強

中央社／ 台北26日電
在曼谷舉行的WTT球星挑戰賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天1日2勝。 新華社
在曼谷舉行的WTT球星挑戰賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天1日2勝。 新華社

在曼谷舉行的WTT球星挑戰賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天1日2勝，單打32強先以3比1擊敗羅馬尼亞女將薩瑪拉，雙打再和學妹李昱諄聯手3比1擊敗黃怡樺、陳思羽晉4強。

世界桌球大聯盟（WTT）本週轉戰泰國曼谷進行球星挑戰賽，台灣好手鄭怡靜賽前和薩瑪拉（ElizabetaSamara）生涯交手過6次，鄭怡靜取得4勝2敗的優勢，還是對戰2連勝。

首局開打後，鄭怡靜就連得6分，輕鬆以11比3拿下首局；第2局鄭怡靜同樣開賽就連得7分，順利再以11比7收下第2局，取得局數的絕對領先。

第3局鄭怡靜主動失誤較多，以9比11讓出一局，來到關鍵的第4局，原本鄭怡靜還以2比4落後，但接著她連得5分超前後，對手喊了一個暫停，不過回來後對手又回球失誤，這一波讓鄭怡靜連得7分，反以9比4超前，順利再以11比5收下比賽勝利，16強對手將是中國小將蒯曼。

至於鄭怡靜和學妹李昱諄的女雙組合，今天在8強賽，僅用了27分鐘，就以以11比5、9比11、11比8、11比9擊敗黃怡樺、陳思羽的組合，順利闖進4強。

鄭怡靜和李昱諄在今年合拍成績不錯，2月先拿下WTT安曼挑戰賽女雙冠軍，3月又獲得WTT果阿球星挑戰賽亞軍。

教練鄭佳奇在接受中央社記者電訪時說：「對手還是很強，但我們有把握住機會，加上最近的練習狀況很不錯，所以才有機會一天拿下2場勝利。」

鄭怡靜 陳思羽 桌球

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