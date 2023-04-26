羽球亞錦賽／挑戰第3冠開紅盤 戴資穎直落2闖關

我國羽球「一姊」戴資穎今天邁開挑戰亞錦賽第3冠的第一步，面對世界排名32的新加坡女將楊佳敏，名列第4種子的小戴再度展現「球場魔術師」手法，以21：17、21：18取得對戰3連勝，晉級16強。

小戴2017年首度摘下亞錦賽冠軍，隔年完成2連霸，2019年備戰奧運積分賽放棄3連霸，接續兩年亞錦賽因新冠肺疫情停辦，去年恢復舉行但小戴因賽程安排再缺席，直到今年賽事落腳杜拜，小戴才在相隔4年再站上亞錦賽舞台。

今天面對楊佳敏，小戴首局前半段和對手6度戰平，不過10：10時連拿4分拉開差距，一路領先下以21：17先下一城。

第二局小戴先陷入0：2落後，分數開張後的第一個發球又出現出界失誤，最多陷入5分落後，不過小戴在6：11技術暫停後展開追分模式，先兩度逼出楊佳敏出界失誤、將比數追到10：12，再15：15追平，接續在17：18下連拿4分，以21：18結束比賽。

亞錦賽5個單項會內賽都是32籤，小戴開出紅盤，第二輪將碰日本仁平菜月和泰國蘇妮妲（Supanida Katethong）的勝家。

世界排名36的宋碩芸是今天先在女單登場的台將，她以21：16、21：13拍下印尼世界排名37的對手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），第二輪將挑戰日本「世界球后」山口茜。