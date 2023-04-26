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全中運／關鍵裁定避免加射 張譯中奪金劃下完美句點

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
三民高中張譯中（左）射下高男個人賽金牌。記者劉肇育／攝影
三民高中張譯中（左）射下高男個人賽金牌。記者劉肇育／攝影

成都世大運射箭國手、新北市三民高中張譯中，今天在全中運高男個人決賽一路挺進到金牌戰，並與花蓮體中楊凱涵展開激烈拉鋸，最終張譯中靠著第5局一記9分箭最終判定為10分箭下，避免了與楊凱涵進入加射階段，以6：4搶下金牌，為高中生涯畫下完美句點。

今年3月首度在亞洲盃披上國家隊戰袍的張譯中，已經取得7月成都世大運的國手代表權，而高一時就曾跟學長蘇于洋聯手，為三民高中射下全中運高男團體金牌的他，在高中的最後一年也總算在個人賽事上有所斬獲。

張譯中今天先是在4強賽射退去年金牌的麗山高中劉泰言，金牌戰面對去年第4名的花體楊凱涵，則是在開賽一度領先的情況下被對手追到局分4：4平手，關鍵第5局，張譯中的第二箭一度被判定為9分，在有可能必須與楊凱涵進行加射下，最終張譯中的第二箭經裁判檢視裁定為10分，讓張譯中最終以6：4險勝，奪下高中生涯第一面射箭個人賽獎牌。

對於在裁判裁定前一度有可能要進行加射，決定金牌獎落誰家，張譯中賽後也分享等待裁決時的心情，「其實那時候我已經做好要加射的準備，最後能勝出多少有點運氣成份。」

談到今天新竹陣風不斷，張譯中坦言過去雖然也比過不少風勢大的比賽，但很少像是今天一樣忽大忽小，這也讓選手確實較難掌握，「今天就是把動作愈快做完，把箭盡快送到靶上愈好。」

在全中運賽事落幕後，張譯中除了要繼續拚世青國手選拔外，也要為7月份的世大運做準備，「現在是世大運代表隊的一員，不能丟這個面子，也希望能夠在世大運的團體賽為台灣拿下獎牌。」

全中運

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