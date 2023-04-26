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全中運／學長湯智鈞應援 明德梁芷嫣克服強風射下首金

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
明德高中高一梁芷嫣首度站上全中運舞台就射下金牌。記者劉肇育／攝影
明德高中高一梁芷嫣首度站上全中運舞台就射下金牌。記者劉肇育／攝影

112年全中運射箭賽今天在明新科大落幕，受到新竹氣溫驟降與颳起強風影響，最後一天的高中男、女個人賽事不斷出現有選手脫靶的狀況，不過新北市明德高中高一的梁芷嫣，最終在金牌戰克服強風亂流，以7：3擊敗花體彭夢欣，首次站上全中運舞台就射下金牌。

今年全中運在新竹舉行，其中射箭比賽舉行地點的明新科大更是風勢不斷，也連帶影響到選手表現，在今天登場的高中男、女個人賽事中，比賽現場最大風勢一度超過每秒7公尺，讓今天到場為母校明德高中學弟妹加油的射箭國手湯智鈞都直言，風勢確實偏大。

不過率先登場的女子個人金牌戰，明德高一的梁芷嫣在首局就射出3支10分箭技驚全場，儘管在比賽過程中她也一度遭遇亂流射出6分以下，但最終仍是以7：3擊敗花體彭夢欣，首度站上全中運舞台就射下金牌。

射箭國手湯智鈞、戴宇軒為明德高中學弟妹加油打氣。記者劉肇育／攝影
射箭國手湯智鈞、戴宇軒為明德高中學弟妹加油打氣。記者劉肇育／攝影

談到首局以3支10分箭開場，梁芷嫣賽後表示除了聽從教練指導外，多少還是含有一些運氣成份，「以前確實沒有射過那麼大的風，但還是要相信自己，即使前一箭射不好也要快點忘掉並調整回來。」

父親是田徑選手的梁芷嫣，國小時曾是田徑隊並專攻100公尺與跳遠，不過在母親不同意她繼續走田徑這條路下，最終選擇轉練射箭，「媽媽認為田徑選手的生涯可能無法延續太久，而射箭可以多射幾年，且對身體的傷害也比較少一點。不過剛開始轉練射箭時，由於旁邊就是田徑隊在練習，有時候也都會想要跟他們一起練。」

對於今天學長湯智鈞、戴宇軒在剛結束世界盃賽事返台後，就到場為學弟妹加油，梁芷嫣也直言學長的加油帶給她很大的鼓勵，「今天學長也請我們喝飲料，真的覺得很暖心。」

田徑 全中運 湯智鈞

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