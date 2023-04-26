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全中運／最強國中生林沛萱再破紀錄 國女全能二連霸

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
芎林國中林沛萱連續兩天打破全中運大會紀錄。圖／全中運大會提供
芎林國中林沛萱連續兩天打破全中運大會紀錄。圖／全中運大會提供

昨天才剛打破高懸32年全中運國女跳高大會紀錄的新竹縣芎林國中林沛萱，今天也進行國女五項全能的最後兩項賽事，最終她在4個項目拿下最高分，800公尺也有第3名下，以總分3907分刷新大會紀錄完成2連霸，成為今年田徑賽場上最亮眼的新星。

身高173公分的林沛萱，因為擁有極佳的身材條件與學習能力，在教練的安排下投入全能項目的訓練，其中在最擅長的跳高項目，她昨天就先在國女全能跳高決賽以1公尺81的成績，成為我國自1990年重回亞運賽場以來，首位達到田徑參賽標準的國中生。

林沛萱也在今天進行最後兩項全能賽事，其中上午的跳遠她跳出5公尺20的成績，前四項賽事比完後都高居所有參賽選手之冠，總分來到3289分。

而今天下午登場的全能五項最後一項800公尺，林沛萱以2分36秒16的第三名衝線，再拿下618分，以總分3907分刷新陳郁阡在108年全中運所創下的大會紀錄3728分，連續兩天都演出打破大會紀錄的表現，而明天林沛萱也將在國女跳高決賽登場，同樣將力拚連霸。

全中運 田徑 亞運

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