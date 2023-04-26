網球／命運的糾纏？謝淑薇復出戰強碰詹家姊妹

我國女網好手謝淑薇暌違一年半重返戰場，和產後復出的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）攜手從馬德里女網賽出發，首輪就抽到詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，形成神奇巧合。

謝淑薇前一度單打出賽已是2021年10月底，雙打也是同年WTA年終賽後就再沒出賽，這次和史翠可娃重新聯手，目標挑戰2019年登頂後的再一座馬德里金盃。

詹詠然也是馬德里女網賽的雙打前冠軍，她2017年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）一同登頂。

詹家姊妹今年2月多哈女網賽開始合體，本季最佳成績是杜拜女網賽亞軍。

謝淑薇和詹詠然都曾登上雙打「世界球后」，兩家人過去為國家隊資格曾有多次交鋒，今年馬德里女網賽首輪就碰頭，堪稱「命運的糾葛」。

馬德里女網賽是WTA 1000分級大賽，賽事昨天已開戰，將進行到5月7日，總獎金達765萬2174美金，單打96籤、雙打32籤。