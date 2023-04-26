足球／瑞祥高中女足隊參戰挪威盃分齡賽 校方急籌經費

高雄市瑞祥高中女足隊勇奪2023年「全國協會盃」五人制足球錦標賽高女組冠軍，將於暑假代表台灣參加2023「挪威盃國際女足分齡錦標賽」。隊員持續苦練，但因經費不足，校方期盼各界慷慨解囊，協助隊員出國比賽奪牌，為國爭光。

瑞祥高中女足隊在107至109學年度「全國中等學校五人制足球聯賽」，創造三連霸佳績；在2022年「全國體育署盃」、2023年「全國協會盃」五人制足球錦標賽中再度勇奪高女組冠軍。預計於今年暑假第三度代表台灣前往歐洲參加2023年「挪威盃國際女子足球U19分齡錦標賽」。

瑞祥高中表示，足球隊近年來與鄰近國小合作，建立國小、國中、高中三級無縫接軌模式，尤其在王牌教練謝麗娟辛勤耕耘、灌溉下，屢獲佳績，並有機會揚威國際舞台，為國爭光。但參加此一國際賽事所需經費甚為龐大，女足隊員家境普遍都不甚寬裕，除了向教育部體育署、高雄市教育局申請補助外，學校也正積極向各方籌措經費，目前仍不足近百萬元，希望社會各界能幫助這支「足」夢踏實的瑞祥女足隊前進挪威，讓世界看到台灣女孩、高雄女孩的堅韌與勇敢。

來自台東大武山排灣族的女足隊員絲亞.塔伊達說，暑假時，大家是在炎熱的酷暑中揮汗練習；寒假時，清晨就已經在刺骨的低溫中咬牙奔跑、演練戰術。阿美族隊員吳於菲在學校國中體育班畢業後，以優異成考取瑞祥普通班，因為對足球運動的熱愛，就從普通班轉入體育班，繼續踢球。

瑞祥女足隊在去年「全國體育署盃」冠亞軍決賽中，與勁敵台東體中纏鬥至終場，仍以1:1平手，最後進入PK賽。PK戰前，門將歐羿嫻因比賽的高張力與高壓力而落淚，經教練謝麗娟安慰打氣後重返賽場，在拉鋸戰中發揮平時練習所累積的實力，頂住壓力，最後以6:5為瑞祥高中守住這珍貴的冠軍。

在今年「全國協會盃」中，瑞祥女足隊因訓練期間陸續有四名隊員意外受傷，導致原本能一起在球場上打拚的10名隊友，只剩下6人能輪流上場比賽。在如此艱難的情況下，隊員們將每場球賽都當作最後一場，在場上全力奔跑、拚搏，每一場都踢到精疲力竭，最後勇奪賽高女組冠軍。