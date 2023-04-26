第三屆運動彩券經銷商遴選 今開放報名

台灣運彩今天宣布，第三屆運動彩券經銷商遴選正式開始受理報名，即日起到5月26日展開為期一個月的「網路登錄紙本寄件」的報名方式，預計選出2000位一般參與經銷商申請者。

台灣運彩表示凡年滿18歲、運彩發行期間曾為經銷商或符合具體育運動專業知識資格的中華民國國民，皆可經由台灣運彩網站報名參與遴選，為使民眾更加瞭解遴選相關資訊，台灣運彩將於5月2日至8日舉辦22場經銷商遴選說明會。

第三屆運動彩券經銷商遴選預計選出2000位一般參與經銷商申請者，包括曾為運動彩券經銷商以及具體育運動專業知識者。符合資格的申請者若超過2000人，將先公開抽籤，抽出2000名正取及2000名備取，再對具體育運動專業知識者進行專業測驗評定，通過後取得正、備取經銷商的資格。

為照顧績優退役的運動員們，第三屆運動彩券經銷商遴選規劃具體育運動專業知識者得以「績優退役運動員方案」提出申請，分別有特優、優秀、優良、達標或參賽、身心障礙運動選手等5類運動員，其中符合績優退役運動員方案之特優、優秀、身心障礙運動選手不限名額，經績優資格評定通過後即錄取；至於符合績優退役運動員方案之優良、達標或參賽運動選手在400個名額內，只要經績優資格評定通過即錄取，若超過400名則公開抽籤。