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足球／C羅與喬治娜7年感情驚傳生變 因不滿女友做這件事？

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅(左)和喬治娜(右)感情生變。 美聯社
C羅(左)和喬治娜(右)感情生變。 美聯社

葡萄牙足球巨星C羅Cristiano Ronaldo）過去不僅在場上呼風喚雨，場外情史也相當豐富。2016年他和喬治娜（Georgina Rodriguez）交往後變得相當專情，但近期有消息指出，兩人感情已出現裂痕。

喬治娜原先是GUCCI專賣店女店員，和C羅相戀後知名度大增，目前個人IG已超過4900萬追蹤。Netflix上還有她的實境秀節目《我是喬治娜》，讓她成為家喻戶曉的明星。

C羅近期在沙烏地阿拉伯賽場上，多次出現情緒失控舉動，包括向球迷做出摸跨下動作，以及「鎖喉」對手。葡萄牙電視台特別做節目分析C羅不開心的原因，心理學家直指他這些行為，代表現在生活並不幸福。

另一位評論員也透露，C羅對喬治娜很不滿，因為她整天都在購物商場血拼，就像她在實境秀裡一樣，只會不停花錢。評論員接著補充說，「喬治納認為自己的等級和C羅差不多，這讓C羅更不爽。」

C羅 Cristiano Ronaldo

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