賽事心得／CT超鐵113 鐵人奶奶們衝起來

鐵人奶奶們也太拼命了，說好來玩賽，完賽就好不是嗎？參加賽事讓你持續努力，保持活力！參加鐵人賽讓你熱血沸騰，熱力四射！把60歲當成25歲在拼，那就是鐡人！鐵人精神！

半程超鐵：游1.9公里，騎90公里，跑21公里。鐵人賽的魅力~~~一群人相互推坑跳坑，一群人一起痛苦煎熬，一群人一起達陣歡呼，為自己加油、為伙伴喝采！人生就是這片刻感動的連結跟延續...

耕跑鐵人團今年來台東近百人啊!

三個從50半百， 初113， 226...半百玩到快過甲子.....

7年前買的防寒衣，這胖了2，3公斤，光穿就費很大力氣一下水就後悔了，為了穿有浮力可以省點力游，但是太緊啊，無法呼吸， 哭哭....怎麼辦， 現在也來不及脫...調整節奏， 努力吸氣，2，300公尺才好一些...

騎車是大肉咖，騎到嫑嫑的時候，告訴自己，再也不來了...我退休了

本來揪結成一團的臉， 看到來台東幫大家拍照的仙輩大哥，趕緊笑臉拍照...單車段過關，完賽了，跑步輕鬆跑^^

比賽模式~ 開賽後一刻也不停的向前，再向前，可以慢，但不能停！很重要的原則...玩鐵人賽剛好超過十年，從梅花湖的25.75，背著魚雷浮標開始，到現在...參加台東Challenge Taiwan超鐵賽，連續8年從初113，226，113接力，226接力...

個人賽都有拿到獎盃回家當紀念品....因為厲害的高手沒來啊...

今年都虛歲60了，騎車超肉咖的我，在去程逆風加上坡，騎到真想哭...這以後不要來了，真辛苦...唉!會辛苦是因為這次練得不多....

在80K時右手麻，想握下把換個姿勢，一時沒抓好龍頭，差點失去重心，在賽道上尖叫!!還好有拉回來....整個大驚嚇...@@這老人家了，若摔倒還得了!!

上管補給小袋裡放著參加白沙屯媽祖歌唱比賽時抽號碼順序，號碼袋裡送的鑰匙圈感謝媽祖保佑啊!

這歌唱比賽已拿到冠軍，鐵人賽青菜，有完賽就好，剩10K慢慢騎....

上半年度最重要的比賽，白沙屯媽祖歌唱大賽^^

鐵人賽只要有完賽就好...進終點滑了手機看成績，顯示分7分7，還可以，這練習量不多，平安完賽最重要。

晚上聚餐時又滑了手機，蛤?! 分一....不好意思了，又拿了分組第一名。

8年前， 113分組50歲以上只有5，6個人，今年50~54有39人， 55~59有13人。

鐵人奶奶愈來愈多，橘子世代動起來! 老當益壯!!

恭喜78歲的陽明大哥完成半程超鐵賽！真正強大，每年都來一場113檢視體能啊！

我也不是完全沒有練，只是練習量少，大概練8週，一週游二次，從1000，慢慢拉到1500一週騎二次，前4週，每次大稻埕來回20K，後4週每次社子島來回40K怕到時90K會騎不完，有騎個二次長一點點，50K，60K，拉長點距離...

跑步不用練，腳落地輕鬆跑就好...人生是不是一定要來個鐵人賽驗證自己是鐵人....

鐵的意思是硬，硬朗，身體硬朗+意志堅強!!鐵人不老，不老鐵人， Go Go Go!!!

很多人說一年一場鐵人賽當健檢^^

回台北囉~...開露營車，方便載車子，載大隻柴柴，但塞車慢慢開到比鐵人賽還累啊!老闆隨意路邊停，煮咖啡， 休息一下再走~

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上半年度賽事結束..迎接夏天， 陽光，沙灘，海浪， sup，車泊....^^