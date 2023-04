賽事心得／CT超鐵113 鐵人奶奶們衝起來

鐵人奶奶們也太拼命了,說好來玩賽,完賽就好不是嗎?參加賽事讓你持續努力,保持活力!參加鐵人賽讓你熱血沸騰,熱力四射!把60歲當成25歲在拼,那就是鐡人!鐵人精神!

半程超鐵:游1.9公里,騎90公里,跑21公里。鐵人賽的魅力~~~一群人相互推坑跳坑,一群人一起痛苦煎熬,一群人一起達陣歡呼,為自己加油、為伙伴喝采!人生就是這片刻感動的連結跟延續...

耕跑鐵人團今年來台東近百人啊!

三個從50半百, 初113, 226...半百玩到快過甲子.....

7年前買的防寒衣,這胖了2,3公斤,光穿就費很大力氣一下水就後悔了,為了穿有浮力可以省點力游,但是太緊啊,無法呼吸, 哭哭....怎麼辦, 現在也來不及脫...調整節奏, 努力吸氣,2,300公尺才好一些...

騎車是大肉咖,騎到嫑嫑的時候,告訴自己,再也不來了...我退休了

本來揪結成一團的臉, 看到來台東幫大家拍照的仙輩大哥,趕緊笑臉拍照...單車段過關,完賽了,跑步輕鬆跑^^

比賽模式~ 開賽後一刻也不停的向前,再向前,可以慢,但不能停!很重要的原則...玩鐵人賽剛好超過十年,從梅花湖的25.75,背著魚雷浮標開始,到現在...參加台東Challenge Taiwan超鐵賽,連續8年從初113,226,113接力,226接力...

個人賽都有拿到獎盃回家當紀念品....因為厲害的高手沒來啊...

今年都虛歲60了,騎車超肉咖的我,在去程逆風加上坡,騎到真想哭...這以後不要來了,真辛苦...唉!會辛苦是因為這次練得不多....

在80K時右手麻,想握下把換個姿勢,一時沒抓好龍頭,差點失去重心,在賽道上尖叫!!還好有拉回來....整個大驚嚇...@@這老人家了,若摔倒還得了!!

上管補給小袋裡放著參加白沙屯媽祖歌唱比賽時抽號碼順序,號碼袋裡送的鑰匙圈感謝媽祖保佑啊!

這歌唱比賽已拿到冠軍,鐵人賽青菜,有完賽就好,剩10K慢慢騎....

上半年度最重要的比賽,白沙屯媽祖歌唱大賽^^

鐵人賽只要有完賽就好...進終點滑了手機看成績,顯示分7分7,還可以,這練習量不多,平安完賽最重要。

晚上聚餐時又滑了手機,蛤?! 分一....不好意思了,又拿了分組第一名。

8年前, 113分組50歲以上只有5,6個人,今年50~54有39人, 55~59有13人。

鐵人奶奶愈來愈多,橘子世代動起來! 老當益壯!!

恭喜78歲的陽明大哥完成半程超鐵賽!真正強大,每年都來一場113檢視體能啊!

我也不是完全沒有練,只是練習量少,大概練8週,一週游二次,從1000,慢慢拉到1500一週騎二次,前4週,每次大稻埕來回20K,後4週每次社子島來回40K怕到時90K會騎不完,有騎個二次長一點點,50K,60K,拉長點距離...

跑步不用練,腳落地輕鬆跑就好...人生是不是一定要來個鐵人賽驗證自己是鐵人....

鐵的意思是硬,硬朗,身體硬朗+意志堅強!!鐵人不老,不老鐵人, Go Go Go!!!

很多人說一年一場鐵人賽當健檢^^

回台北囉~...開露營車,方便載車子,載大隻柴柴,但塞車慢慢開到比鐵人賽還累啊!老闆隨意路邊停,煮咖啡, 休息一下再走~

上半年度賽事結束..迎接夏天, 陽光,沙灘,海浪, sup,車泊....^^