自行車／一日北進武嶺是什麼體驗？

以後可以跟別人說，我第一次上武嶺就是一日北進武嶺了！

武嶺對於車友而言，似乎是一個必經的挑戰之路。單車菜比八的我，練車四個月，第一次上武嶺就直接跳級挑戰了一日北進武嶺，路線是百韜橋出發的基本北進路線。而且還一個人獨推，到底誰給的勇氣？

車齡一年半，2021年初因為跑步跑到受傷，沒辦法跑步的日子太難受，結果一時衝動下就買了人生第一台公路車，交車的時候甚至連上下車也不會，坐墊先調低一公分，還在店門口練了半個多小時才慢慢騎回家，時速2X比我騎UBIKE還慢。結果後來疫情升溫，也沒什麼機會外騎，車買了結果就一直晾在那邊。畢竟真的不喜歡騎車。直到2022不小心被推坑報名了夏季KOM，2022五月才第一次真正開始有點認真的練車，沒有訓練台，基本上就靠外騎慢慢的進步。

2022夏季KOM因為道路坍方從六月底延期至9/2，倒也讓我有機會再多練個兩個月，一趟五指山、兩趟五指山、四進風櫃嘴、四進鹿窟慢慢累積爬升量，到後來週週神掌騎到快沒朋友。因為實在太好奇大家口中的大禹嶺到底是什麼模樣，所以心中默默想在KOM前先去探個路挑戰一次，當作KOM前最後的長距離練習。所以到底誰會用北進武嶺當KOM的練習？其實在2022/05也就是剛開始練車的時候，有跟朋友去騎了二日北進武嶺，想說有保母車且又分了兩天好像可以去試試看，結果遇到當年第一波梅雨，超級豪大雨，框煞炭輪在雨天根本毫無剎車之力，騎的我心驚膽跳，最後在小風口因為風雨太大被迫回收上車(風大到整台車飛起來壓不下去的那種XD)但說真的要不是有這次的失敗經驗，我大概也不會想直接挑戰一日北進。

還有這種off road(？)路線

連續淋兩天雨淋到崩潰

總之，沒騎上武嶺實在讓我耿耿於懷，所以就規劃了一個人挑戰的一日北進武嶺。有先找人載我到百韜橋，最後再到武嶺接我下山，中間就是自己獨推。

【裝備】

車+補給+工具罐+水+上管包+行動電源->總共12.5公斤

車：2019 LANGMA SL2, 有換輪組(Reynolds AR41)

工具罐：內胎*1, 氣瓶*2, 換胎工具本來還想帶外胎，但想想如果真的衰到外胎都爆了乾脆就叫人來載我回去吧，畢竟我的車已經夠重了，實在不想再增加負重XD

補給：全程自補，水壺600ml, 能量膠*4, 羊羹*2, BCAA*2，剩下靠南山、環山、梨山三個便利商店。梨山是最後的補給點，如果此時身上已經沒補給要在這邊準備好。

ps.直到大禹嶺休息時看到一個77850車友從包包拿出三罐八寶粥，突然覺得我負重蠻輕的。然後還不敢上卡，所以依然是穿著跑鞋出發。

出發前也規劃好預計時間，畢竟之前騎過大部分的路段，所以有個基準抓大概時間。而且這次只有一個人騎，很多小事更要自己注意，包含除了便利商店外可能經過的其他補給點或派出所。坡度距離爬升都只是大略推估，不完全準確，都抓大略整數僅加減參考用。

萬事準備好，這次總算是好天氣了，準備出發！前一晚下班後六點天都還沒黑，就準備上床睡覺了，睡飽才有力氣挑戰呀。。

【百韜橋 > 南山部落】

距離：30K 爬升：960M 時間：2小時

人生就是這樣，充滿了意外，光是到起點就delay半小時。台7甲真的很黑，完全沒路燈，偶爾路上有些下山的大貨車經過，但看到車(我)大都會減速通過，然後一臉疑惑的看著我，畢竟一個女森三更半夜不睡覺一個人在這邊騎車也是蠻奇怪。還好平常一個人也會獨自去山上夜騎，倒也沒有什麼害怕的問題(畢竟連暗咪蒙的汐碇我都能自己騎了)，只有半路經過某住家衝出一隻黑狗，爆踩300W離開獲得本次騎乘最高心率157。車燈一定要夠亮，讓來往車輛看的到你，不然真的蠻危險的。這段就是熱身段順順騎，除了很黑，很涼快騎起來很舒適，都沒流汗還一直喝水結果一直想尿尿。

快到南山部落時天亮了，意外看到煥彩的天空，好美。

南山部落全家原本只預計小休一下補個水跟簡單食物，但千算萬算沒算到到達的時間恰好跟大多數登山客要起登的時間差不多，結果全家大爆滿，光排隊就花了快十分鐘，又不能不補水，排隊排到身體都冷掉了。

【南山部落>思源啞口】

距離：15K, 累計45K 爬升：780M, 累計1740M時間：1小時45分, 累計3小時45分

這段也算平緩，不管多有體力，控制好瓦數跟迴轉數不爆衝就對了，畢竟路還很長。 到了思源啞口意思意思拍個照，在這邊有遇到一群要三天三進武嶺的團，該保母車的大哥很好心問我要不要喝咖啡，不好意思蹭人家食物的我只謝謝他們的好意，拍完照就快速離開此地XD

【思源啞口>環山部落】

距離：15K, 累計60K爬升：200M, 累計1940M (思源啞口下降350M)時間：1小時, 累計4小時45分

思源啞口後有大約7-8K的緩下坡，然後到武陵農場後有段3K小爬坡，後面有機率被狗追要小心，比大禹嶺還恐怖。爬完坡後面有大概9K的下坡，不過下滑到環山部落時會先停下來補給。然後我太小看海拔1900M的溫度，下滑很冷只帶背心不太夠，整個凍到手指僵硬，有外套還是帶外套比較好，下滑那段下的有點崩潰，而且對我這種不會下坡的小廢物這些下坡路段反而比爬坡還辛苦。

天氣真的很好，但也代表開始越來越熱了(汗)

環山部落有停7-11小補給，這邊陸續看到一兩個一日北進或97850的車友，原來獨自挑戰的車友其實也不少，突然覺得自己不孤單。

【環山部落>梨山】

距離：15K, 累計75K爬升：500M, 累計2440M (環山部落下降200M) 時間：1小時25分, 累計6小時10分

離開環山部落繼續下滑約4-5K，接著往梨山約11K緩上坡，太陽出來有點曬，如果前面有控制好瓦數這段就也是穩穩踩沒問題。

中間路過寶哥的家(上次狂風暴雨根本啥都沒看見，原來在這裡)，可惜騎太慢趕時間來不及停下來看一下，只能草草拍個雨生牆紀念一下就繼續趕路。

到梨山時有停7-11做最後的補給，之後到武嶺中間都沒有便利商店囉。

【梨山>大禹嶺】

距離：30K, 累計104K爬升：700M , 累計3140M時間：2小時20分, 累計8小時30分

梨山過後約10K極緩下坡接近平路，然後就是無限緩上坡直到大禹嶺，前面還是有點沒控制好瓦數，這邊只剩100W慢慢龜。 合歡山隧道記得等紅綠燈開大燈再通過。 然後又到了888路牌，上次在這邊淋雨淋到要失溫根本不想拍，這次終於可以拍一下了。

坍崩段還是沒修好，不想賭怕爆胎我還是牽車通過這一小段。

騎到這段有個小插曲騎到一半遇到一個來搭話的車友「妳騎北進嗎？」『對啊。』「三天？」『⋯一天』我看起來是不是很廢畢竟穿著跑鞋。

【大禹嶺>武嶺】

距離10K, 爬升715M, 累計距離114K 距離：10K, 累計114K爬升：715M, 累計3855M 時間：2小時, 累計10小時30分

結果到大禹嶺的時候已經中午12點了，完全落後自己預估的時間。在這邊大休了20分鐘，一個77850的車友請我吃一罐八寶粥，說太重了不想再背上武嶺(他背了三罐...)，然後好多保母車在這裡，好多車友(有東進也有北進)在做最後的準備。 吃飽喝足，做好準備，目標是一口氣上武嶺！假日騎的壞處就是車很多，但幸好遊客幾乎都對單車騎士很友善，在某些很窄又接近20%的坡會在後面放慢速度等我們極緩慢的踩上去才超車還幫你加油；某些因為汽車違停導致變成單線道的路段，對向汽車也很好心先擋住後面來車讓我們單車先通過他再開過來，真的是很感謝這些路人，畢竟不會上坡起步的我，在這邊一下車我可能就要跑步上武嶺了。要怎樣可以爬坡不落地？不要學會上坡起步(X)

大概剩2.5K有一小段下坡，很冷。

看到迴轉數跟我一樣剩下40的其他車友覺得不孤單，原來大家都一樣，不是只有我快踩不動呀。距離武嶺最後約1K的時候我終於不爭氣的下車了，以拍照之名行休息之實，是這趟行程唯一因為踩不動落馬的一次，一邊擔心著我的東進武嶺該怎麼辦。補最後一包膠，再繼續完成最後的1K。

然後看著咖啡色的ClimbPro繼續踩上去，不牽車是最後的堅持。如果眼尖的話會發現，我的上管包跟工具罐消失了XD對啦我偷作弊，在最後這一小段偷偷減輕車子重量了，把這兩個丟包給在武嶺等我等很久的司機。

大禹嶺到武嶺這10K的路上有滿滿的路人，不管是走路的還是騎車還是開車的都會幫你加油。偶爾還有在你用快定桿的迴轉數踩著15%的坡時，出現放慢速度的機車/汽車駕駛想跟你聊兩句，但只能稍有禮貌的擠出幾個字回應(血氧-2%)。

看著目標越來越近，我知道我快完成了，雖然已經超過目標時間好久好久，但我還是快挑戰成功了。

平常爬百岳很容易有高山反應的我，本來這次也很擔心會不會有高山反應，結果意外的好像沒什麼不舒服，也不太喘，就股四頭有點痠。

終於看到武嶺牌子了，雖然武嶺牌樓還在修。

終於在下午兩點，完成了一日北進的挑戰，可惜騎太慢，休息時間也因為各種意外拉太長，總共比預估慢了一個半小時，武嶺也已經白牆。但是，『以後可以跟別人說，我第一次上武嶺就是一日北進武嶺了！』 而且是獨推！

拍照的時候水壺忘了關，還順便洗了個頭。總結一下感想，騎完的感覺的確就是騎了十趟汐平路再騎三趟大尖山的感覺，同事沒騙我，但風景美多了，沿路看著群山繚繞，踩著踩著就到了。如果可以還想再來一次，但想跟耍廢團，悠哉拍照看風景那種。

最後騎乘時間含休息：10:28:15。

補給紀錄

基本上只有便利商店小休，幾個拍照點有下車，其他全程不落地。其實沒吃什麼東西，最後身上還有一包膠跟一條羊羹沒吃。南山部落水喝太多，整路都沒流汗結果一直想尿尿。

3:33 百韜橋

4:30 吃一包膠 (車上補給)

5:30 南山部落 全家補給：補水600ml，吃茶葉蛋+養樂多

6:30 吃一包膠 (車上補給)

7:15 思源啞口

8:15 環山部落 7-11補給：補水600ml，吃感覺只有七分熟難吃的熱狗2/3條+養樂多，很怕烙賽，心情很差

9:40 梨山 7-11補給：補水200ml，吃烤布丁+養樂多

10:15 888路牌

11:00 吃一根羊羹 (車上補給)

12:00 大禹嶺 大休20min，幫車友吃一罐八寶粥

13:?? 倒數1K吃一包膠

14:00 武嶺

武嶺三部曲的第一步總算也是順利完成，雙腿健康，隔天回汐止還可以踩個五指山動態恢復一下。但可惜人生就是這樣，不是什麼事情都這麼順利。原本是擔心東進武嶺會被關門，結果疏不知有比被關門更悲劇的事情發生。待續-----

在出發前，也是在網路爬了許多一日北進、二日北進系列文，參考了許多網友的資料，斷斷續續寫了很久，最後還是決定把它完成。獨推有風險，要做的功課也更多，必須要有基本單車故障排除技能，還要能評估自身騎乘能力；最好要有人知道你當天的行程，並定時定點回報行程，荒山野嶺(?)只能靠自己。但是獨推最大的好處就是時間自由，而且不用一直被等跟等人XD菜比巴每次騎車被等都壓力山大。