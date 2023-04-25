台灣啦啦隊美國奪金 誤播中國國歌「純屬意外」
在美國奧蘭多舉行的2023啦啦隊國際盃，台灣啦啦隊勇奪男女混合最高級組冠軍，但在頒獎典禮時卻意外誤播中國國歌，經台灣領隊緊急制止後，主辦單位立刻改播我們的國旗歌。
2023年啦啦隊國際盃（International CheerleadingCup），是由國際啦啦隊聯盟（InternationalCheerleading Union，ICU）主辦，雖然是國際奧會承認的國際單項總會，但由於非亞、奧運項目，加上又是在美國主辦，才會導致美國的工作人員誤播國歌的插曲。
據知情人士了解，這場比賽完全沒有中國選手參賽，因此不可能是被惡意打壓，加上也非亞、奧運項目，單純就是工作人員誤播國歌，經台灣代表隊成員制止後，大會立刻改播我國旗歌，也希望外界不要誤解。
賽後，體育署長鄭世忠第一時間發出賀電，恭喜台灣啦啦隊有如此出色的成績。
經過2天賽事，台灣啦啦隊在男女混合最高級組拿下金牌，銀牌則是墨西哥，銅牌由日本帶走。
此外，台灣啦啦隊也在「舞蹈啦啦隊」項目，獲得彩球雙人組第9名（20隊參賽），以及嘻哈雙人組第7名（12隊參賽）。
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