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全中運／義民高中獲高男組銳劍團體第3名 選手表現亮眼
新竹縣全中運高中男子銳劍團體比賽今天落幕，由地主隊新竹縣義民高中銳劍代表隊在比賽中順利搶下銅牌，在激烈的比賽中表現優異，成功獲得第3名的好成績，消息傳回學校令師長為之振奮，出乎賽前預料，更期待未來3位選手在運動生涯上有更亮眼的表現。
義民高中表示，在這次全中運比賽中，義民高中代表隊展現了優秀的銳劍技巧和精湛的身手，成功擊敗了眾多強勁對手，尤其3位選手全程保持著高度的專注力和戰鬥精神，在比賽中發揮了自己的實力，展現了團隊的凝聚力和協作能力。
校方指出，雖然代表隊的3位成員，洪紹瑜、陳羿臻、劉瀚文在比賽中遭遇了一些挑戰和困難，但他們始終保持著冷靜和沉著，積極應對各種情況，最終才能憑著實力在比賽中順利拿下獎牌。
對於義民高中來說，這次銳劍代表隊能在全中運中奪牌，對於代表隊及學校來說都是一個驕人的成就，校方同時肯定3名選手長期以來勤奮訓練和努力付出的回報，代表全體教職員、家長及校長向義民高中代表隊表示熱烈的祝賀和誠摯的感謝。
義民高中表示，相信這次比賽的經驗將對3位小選手未來的學習和成長產生積極的影響，也向所有參加比賽的選手和教練致以最真摯的敬意和祝福，期待著下一次的比賽能夠見證更多優秀的表現和精彩的瞬間。
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