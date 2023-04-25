全中運田徑／改寫高男最老紀錄 李安翊放眼800全國紀錄

112年全中運今天在田徑賽場破聲不斷，繼新竹縣芎林國中林沛萱改寫高懸32年的國女跳高紀錄後，新北市雙溪高中李安翊也在高男800公尺預賽跑出1分50秒99的成績，改寫林光亮在民國77年所創下的1分51秒84大會紀錄。

李安翊日前才剛在青年盃跑出1分49秒52的我國歷年第三傑成績，僅次於王榮華在1980年創下的全國紀錄1分47秒24，以及譚廣嘉在1975年亞洲田徑賽創下的1分48秒80歷年第二傑。

這次全中運前，李安翊也為自己設下打破大會紀錄與放眼全國紀錄的目標，在今天登場的高男800公尺預賽中，最終李安翊也跑出1分50秒99的成績，如願打破高懸35年，同時也是全中運高男組最老的紀錄。

李安翊指出，這次賽前就設定希望跑出1分48秒的成績，不過今天在600公尺後遇到較嚴重的逆風問題，所幸最終還是達到了打破大會紀錄的目標，「接下來還是希望把秒數再往前推進一點，畢竟這格秒數還是有點危險，希望能把大會紀錄保持久一點。」