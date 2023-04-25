全中運田徑／近33年來首位國中生 林沛萱跳高達亞運標

新竹縣芎林國中田徑好手林沛萱，今天以地主身份在112年全中運國女全能五項跳高決賽，以1公尺81的成績達到今年杭州亞運參賽標準，也成為我國繼1990年以中華台北名義重返亞運賽場後，首位達到亞運參賽標準的國中生。

日前才在青年盃跳出1公尺79打破個人生涯最佳的林沛萱，這次全中運在國中女子五項全能賽事再度更近一步，在今天登場的全能女子跳高決賽，最終跳過1公尺81改寫個人最佳成績，並打破唐莉文高懸32年的國女跳高大會紀錄。

林沛萱也是我國繼李晴晴、張喬茵後，第三位達到杭州亞運參賽標準的女子跳高選手，並且是我國在1990年以中華台北名義重返亞運賽場後，首位達到亞運參賽標準的國中生。

林沛萱指出，過去自己就是在全能賽時的成績會優於單項賽事，不過今天動作其實沒有那麼順暢，所以看到有如此成績時也確實很開心，也達到賽前設定的目標。

林沛萱透露，過去是因為覺得跑步好玩，加上喜歡在運動會拿第一名的感覺，才開始接觸田徑訓練，不過國小時還是用剪式跳法，直到國中才開始練習背向式，教練陳鴻傑也透露，林沛萱自律性相當高，平時還會嫌訓練菜單不夠累，甚至在比賽前夕還會自行準備餐點控制體重。

對於國三成績就登上我國歷年第10傑且達標亞運，林沛萱也指出未來仍會繼續專攻全能，而不會只往跳高單項發展，希望能與國際接軌。