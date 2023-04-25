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全中運射箭／永豐高中女團4連霸 李彩綺放眼下層級挑戰

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
永豐高中完成射箭女團4連霸。記者劉肇育／攝影
永豐高中完成射箭女團4連霸。記者劉肇育／攝影

桃園市永豐高中今天在112年全中運射箭高中女子團體賽一路過關斬將，最終在金牌戰以6：0擊敗新竹市香山高中，完成高中女團4連霸，日前剛在亞洲盃而中華隊射下女團金牌的李彩綺，在全中運後也將為世大運進行備戰，放眼下個層級的挑戰。

去年就跟著國手學姊邱意晴一起幫助永豐高中在女團完成3連霸的李彩綺，今年高三的她不僅已經獲選世大運國手代表權，還肩負起帶領永豐完成4連霸的壓力，讓李彩綺直言，今天的冠軍戰比起日前的亞洲盃女團金牌戰還要緊張，「畢竟這是學姊一屆一屆努力傳承下來的，有著不能輸的壓力。」

今天冠軍戰面對香山高中，永豐高中在李彩綺、邱丞婕、徐渝涵聯手下，以6：0壓倒性勝出，順利完成連霸任務，李彩綺直言，在完成團體連霸任務後，接下來也期望能將去年全中運個人賽第2名的成績再往前推進，為高中生涯畫下完美句點。

談到今年7月將代表中華隊出征世大運，也將是李彩綺升上大學後的第一場重要賽事，她說：「這次世大運代表隊我應該就是年紀最小的選手，所以不會像學長姐一樣有被挑戰的壓力，就放輕鬆去享受賽事。」

永豐高中在教練徐梓益跟隨中華隊前往土耳其參加世界盃賽事下，今天改由前世錦賽國手洪晟皓督軍，去年底回到母校幫忙的他也透露，這是生涯第一次以教練身分站上決賽舞台，讓他笑稱自己比選手還緊張。

全中運 中華隊 世錦賽

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