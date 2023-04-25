全中運／受火神眼淚感動 江慧茹擲金後立志成打火英雄

112年全中運今天上午舉行高中女子組標槍決賽，來自花蓮體中的江慧茹最終以51公尺02的成績，拿下個人第一面全中運金牌，不過賽後她也透露，這可能成為選手生涯最後一場賽事，接下來將把重心放在準備警專考試，希望未來能夠成為打火英雄。

今年全中運高中女子標槍賽事競爭激烈，除了來自仁武高中的去年U18亞青少金牌朱品薰被視為奪冠熱門，去年全中運拿下第4名的江慧茹實力也不容小覷，不過今天在前兩擲結束後，竹崎高中徐巧昀以破生涯最佳的48公尺17暫居領先，但第三擲江慧茹以51公尺02生涯首度跨過50公尺大關的成績超車。

最終江慧茹也以51公尺02成績摘金，拿下高中生涯首面全中運金牌，她說：「接下來我可能不會繼續練了，希望能夠考取警專。」

出生軍人世家的江慧茹透露，由於長期練習田徑的關係，身上累積不少大小傷勢，尤其腳踝韌帶的傷勢更是困擾多時，在過去曾在海巡署工作的哥哥建議下，高中畢業後希望能夠考取警專，未來成為打火英雄，「之前我也有看過火神的眼淚，知道消防人員很辛苦，但這反而更加深我想要成為消防員的決心，加上個性本來就很樂於助人，我認為這會是很適合我的工作。」

對於在高中生涯最後一戰打破最佳成績還摘金，江慧茹坦言已經沒有留下太多遺憾，也不會轉念繼續訓練，「可能未來如果有機會參加全運會，才會考慮再回到標槍場上。」