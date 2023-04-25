全中運田徑／稱林翊凱是最可怕對手 謝元愷約大學再戰

112年全中運田徑賽事今天上午舉行高男110公尺跨欄決賽，昨天預賽和準決賽兩度刷新U20全國紀錄的謝元愷，今天決賽在身體較為疲憊的情況下僅跑出13秒57的成績，雖未能再破紀錄，但依舊順利摘金，比賽結束後也與第二名的林翊凱相互擁抱，直呼林翊凱是他最害怕的對手。

相差一歲的鳳山商工謝元愷與竹科實中林翊凱，從國中時期就一路在全中運賽場上互相競速，且成為頒獎台上的常客，不過今年高三的林翊凱將是最後一年參加全中運，也是最後一次與高二的謝元愷在全中運對決。

謝元愷昨天預賽與準決賽分別跑出13秒45、13秒41，兩度刷新自己所保持的U20全國紀錄後，今天的決賽鳴槍後再度由謝元愷與林翊凱一路領先其他選手，最終謝元愷以13秒57成績摘金，林翊凱跑出13秒71緊接著衝線，成為決賽唯二跑進14秒內的好手，賽後兩名好手也互相擁抱，展現英雄惜英雄的情誼。

對於無緣成為全中運史上首位連3趟破U20紀錄的選手，謝元愷賽後表示，昨天歷經2趟110公尺跨欄以及1趟接力賽事後，身體確實感到比較疲憊，加上破紀錄壓力也蠻大，「不過今天在逆風的情況下，還能跑出這個成績其實還可以接受。」

談到與林翊凱的一路競爭，謝元愷說：「其實翊凱是我最怕的對手，因為我們成績相近，他一直都是我競爭的目標，至於奎儒學長因為成績跟我還有一段差異，則是我追尋的目標。」

林翊凱表示，自己與謝元愷從過去成績都在14秒外，一路良性競爭衝刺到13秒6以內，甚至謝元愷還成為U20紀錄保持人，「他破紀錄其實我雖然有點羨慕，但其實更為他開心。」

林翊凱接下來將就讀國體大，成為陳奎儒的學弟，對於過去陳奎儒與楊尉廷也是相互刺激、成績不斷成長，林翊凱說：「接下來就期待元愷到大學以後再一起較勁。」