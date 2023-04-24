快訊

新店摩鐵少女棄屍案 毒男昨被逮拒夜間偵訊…今遭聲押禁見

吃出來的疾病 研究：3大飲食習慣致「2型糖尿病」風險激增

華碩前經理被控詐1.8億 纏訟10年給清白「反控董座施崇棠誣告」

全中運田徑／拿掃把模擬標槍 中市小將王思遠丟成國手

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
中市大里高中王思遠（中）奪下全中運高男組標槍銀牌，和雙親開心合影。記者曾思儒／攝影
中市大里高中王思遠（中）奪下全中運高男組標槍銀牌，和雙親開心合影。記者曾思儒／攝影

接觸標槍的契機是因為在操場丟掃把，台中市大里高中三年級小將王思遠，去年選上世界中學運動會國手，今天112年新竹縣全中運更和新北市三重高中「最強高中生」黃潮鴻正面對決，王思遠一度居於領先，第五擲才被黃潮鴻超越。

去年全中運就是收下銀牌，法國諾曼第世中運也是第二作收，王思遠雖喊「不想當萬年老二」，無奈第四擲雖丟出個人最佳的68公尺75，過程左腳踝卻有些「翻船」，影響後兩擲，最終又是銀牌收尾。

高中最終戰帶些遺憾，王思遠正向說，會繼續以國際大賽為目標，朝「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰學長的方向努力，「（成績目標）沒有上限，想持續突破。」

王思遠雙親今天都到場見證他的全中運「告別戰」，王思遠透露髮色灰白的雙親年紀都已快60，最初曾反對自己加入田徑隊，擔心進入體育班會學壞，但有成績後就比較放心，自己有比賽更是幾乎場場到場，「很慶幸，有很支持自己的父母。」

哥哥曾入選U12中華棒球隊，王思遠最初也曾是棒球隊一員，球速最快超過130公里，會接觸田徑原因很「跳痛」，他笑說：「我以前很叛逆，在學校操場丟掃把模擬標槍，被監視器拍到，被叫去訓導處，那時老師剛好是體育老師，才被找去田徑隊。」

意外收穫標槍天賦，王思遠去年全中運卻發生右手中指外側韌帶撕裂意外，當時他沒意識到受傷，最後檢查撕裂程度已達百分之50，整整花了半年時間復健，現在右中指指節明顯較寬。

傷勢多手仍影響動作，王思遠坦言一丟標槍就痛，但大里教練強湄芬常幫愛搗蛋的自己「擦屁股」，想好好報答教練，今天全中運最終戰仍全力以赴，最終用銀牌成績表達對教練的感謝。

中市大里高中王思遠奪下全中運高男組標槍銀牌。圖／大會提供
中市大里高中王思遠奪下全中運高男組標槍銀牌。圖／大會提供

全中運 田徑 棒球

延伸閱讀

全中運田徑／最強國中生「升級」 黃潮鴻克服睡魔再奪金

全中運舉重／打敗世青少金牌 「小精靈」黃宜甄三破大會寫連霸

全中運／破12年紀錄！ 湖口高中徐立紘男子1萬公尺奪冠

全中運羽球／4強逆轉衛冕軍 北市大同包雙金寫女團制霸

相關新聞

冰球／成隊16年寫新猷 中華隊奪成人世錦賽首金

我國冰球代表隊捷報頻傳，去年4月先打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，今年首度挑戰U18世錦賽第二級就在B組打下銅牌...

全中運田徑／拿掃把模擬標槍 中市小將王思遠丟成國手

接觸標槍的契機是因為在操場丟掃把，台中市大里高中三年級小將王思遠，去年選上世界中學運動會國手，今天112年新竹縣全中運更...

全大運／下月6日中原大學展開 「學姐」徐子茜憶當年

112年全國大專校院運動會將於5月6日至10日由中原大學承辦，今天賽前記者會找來中原大學「學姐」、前田徑國手徐子茜，以及...

全中運舉重／打敗世青少金牌 「小精靈」黃宜甄三破大會寫連霸

高雄市路竹高中女將潘幸甄上月在2023年世界青少年舉重錦標賽包辦世界青少年49公斤級3面金牌，今天112年新竹縣全中運和...

首屆昀儒蝴蝶盃全國桌球賽開幕 小林現身挖掘明日之星

「2023第一屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」今天在宜蘭舉行開幕典禮，縣長林姿妙與國手林昀儒都出席，鼓勵參賽的小小運...

桌球／左手拉傷 林昀儒：妥善休養不影響後續賽事

台灣桌球好手林昀儒日前在國際賽時左手拉傷。他今天受訪時說，運動員受傷很正常，會好好調養，沒有問題，不影響後續國際重要賽事

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦