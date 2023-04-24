全中運田徑／拿掃把模擬標槍 中市小將王思遠丟成國手

接觸標槍的契機是因為在操場丟掃把，台中市大里高中三年級小將王思遠，去年選上世界中學運動會國手，今天112年新竹縣全中運更和新北市三重高中「最強高中生」黃潮鴻正面對決，王思遠一度居於領先，第五擲才被黃潮鴻超越。

去年全中運就是收下銀牌，法國諾曼第世中運也是第二作收，王思遠雖喊「不想當萬年老二」，無奈第四擲雖丟出個人最佳的68公尺75，過程左腳踝卻有些「翻船」，影響後兩擲，最終又是銀牌收尾。

高中最終戰帶些遺憾，王思遠正向說，會繼續以國際大賽為目標，朝「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰學長的方向努力，「（成績目標）沒有上限，想持續突破。」

王思遠雙親今天都到場見證他的全中運「告別戰」，王思遠透露髮色灰白的雙親年紀都已快60，最初曾反對自己加入田徑隊，擔心進入體育班會學壞，但有成績後就比較放心，自己有比賽更是幾乎場場到場，「很慶幸，有很支持自己的父母。」

哥哥曾入選U12中華棒球隊，王思遠最初也曾是棒球隊一員，球速最快超過130公里，會接觸田徑原因很「跳痛」，他笑說：「我以前很叛逆，在學校操場丟掃把模擬標槍，被監視器拍到，被叫去訓導處，那時老師剛好是體育老師，才被找去田徑隊。」

意外收穫標槍天賦，王思遠去年全中運卻發生右手中指外側韌帶撕裂意外，當時他沒意識到受傷，最後檢查撕裂程度已達百分之50，整整花了半年時間復健，現在右中指指節明顯較寬。