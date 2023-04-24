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全大運／下月6日中原大學展開 「學姐」徐子茜憶當年

中央社／ 台北24日電
全大運5/6中原大學登場 112年全國大專校院運動會將於5月6日在中原大學登場，24日舉行賽前記者會，找來中原大學「學姐」徐子茜（右）以及拿下大專排球聯賽（UVL）男子組冠軍的中原大學男排成員李尼希米（左2）站台。左為中原大學男排教練陳克舟。（中原全大運籌備會提供）
全大運5/6中原大學登場 112年全國大專校院運動會將於5月6日在中原大學登場，24日舉行賽前記者會，找來中原大學「學姐」徐子茜（右）以及拿下大專排球聯賽（UVL）男子組冠軍的中原大學男排成員李尼希米（左2）站台。左為中原大學男排教練陳克舟。（中原全大運籌備會提供）

112年全國大專校院運動會將於5月6日至10日由中原大學承辦，今天賽前記者會找來中原大學「學姐」、前田徑國手徐子茜，以及拿下今年UVL男子組冠軍的中原大學男排成員李尼希米站台。

中原大學本月才蟬聯大專排球聯賽（UVL）公開男一級冠軍，也是本屆世大運男排國手的李尼希米現身全大運記者會，他與教練陳克舟代表中原師生，希望大家都可以盡情享受全大運的樂趣。

中原大學傑出校友徐子茜（原名徐佩菁）多年來在基層培育後進，目前雖正帶領錦和高中田徑隊參加全中運，但仍抽空參加記者會力挺母校。

前亞特蘭大奧運國手徐子茜就讀中原大學國貿系時參加全大運，締造女子400公尺53秒78大會紀錄（民國85年5月13日）及女子400公尺跨欄57秒02大會紀錄（85年5月15日），至今相隔27年。

此外，徐子茜也在1998年曼谷亞運400公尺跨欄，跑出55秒71的全國紀錄，至今無人能破。

徐子茜回憶，就讀中原大學時訓練地在基隆，每天凌晨3、4時就起床做晨操，「搭早上6點的電車，換公車再走路到學校上課，大一課很滿，上課到下午5點，再搭電車回基隆，晚上8點多再訓練，一天睡不到3小時。」

今年全大運超過萬名選手參賽，競賽種類包括田徑、游泳、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、體操、射箭、角力、舉重、擊劍、柔道、空手道、拳擊、射擊、木球、自由車、划船、輕艇等20種。

全大運 田徑 排球

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