全中運舉重／打敗世青少金牌 「小精靈」黃宜甄三破大會寫連霸

高雄市路竹高中女將潘幸甄上月在2023年世界青少年舉重錦標賽包辦世界青少年49公斤級3面金牌，今天112年新竹縣全中運和大會紀錄保持人、彰化縣成功高中黃宜甄對決，黃宜甄在3破大會下以總和173公斤完成連霸，潘幸甄以14公斤差距奪銀。

出身新住民之家的黃宜甄身高僅145公分，個頭嬌小的她最初練田徑短跑，國一才開始嘗試舉重，去年9月進入國訓中心。她坦言個性愛玩，最初很排斥進入國訓中心，但盼加強技術，她笑說：「還是很苦，但有取有捨！」

黃宜甄雙親從小離異，被列為低收入戶，父親又在幾年前罹癌，目前持續接受治療，啟蒙教練謝志典提到，黃宜甄在國訓中心有營養金補助，能減輕家裡負擔，且這兩年是關鍵突破期，盼愛徒能捱住辛苦，找到目標突破。

潘幸甄是今年2月進入國訓中心，成為東京奧運金牌名將「舉重女神」郭婞淳的培練員，上月世界青少年舉重錦標賽就舉出3金，包括抓舉73公斤、挺舉90公斤和總和163公斤都登頂；今天她第一次試舉選擇70公斤，雖舉起但因動作瑕疵失敗，第二次試舉70公斤成功，第三次選擇74公斤也成功。

去年全中運創下抓舉75公斤、挺舉96公斤、總和171公斤3項大會紀錄的黃宜甄，第一次試舉成功舉起74公斤，第二次舉起破大會紀錄的76公斤，第三次試舉挑戰80公斤雖失敗，抓舉仍取得2公斤優勢。

挺舉仍由潘幸甄先上場，她第一次試舉85公斤成功，第二次挑戰90公斤失敗，第三次91公斤也沒能舉起，以抓舉74公斤、挺舉85公斤、總和159公斤完成今年賽事。