快訊

生蚵全遭捲上岸…台南人「免費吃到飽」 專家評估與這原因有關

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

遮斷桿已放下！婦人騎車硬闖平交道 列車急煞司機「怒開窗」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運舉重／打敗世青少金牌 「小精靈」黃宜甄三破大會寫連霸

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
彰化縣成功高中黃宜甄完成全中運舉重女子49公斤連霸。記者曾思儒／攝影
彰化縣成功高中黃宜甄完成全中運舉重女子49公斤連霸。記者曾思儒／攝影

高雄市路竹高中女將潘幸甄上月在2023年世界青少年舉重錦標賽包辦世界青少年49公斤級3面金牌，今天112年新竹縣全中運和大會紀錄保持人、彰化縣成功高中黃宜甄對決，黃宜甄在3破大會下以總和173公斤完成連霸，潘幸甄以14公斤差距奪銀。

出身新住民之家的黃宜甄身高僅145公分，個頭嬌小的她最初練田徑短跑，國一才開始嘗試舉重，去年9月進入國訓中心。她坦言個性愛玩，最初很排斥進入國訓中心，但盼加強技術，她笑說：「還是很苦，但有取有捨！」

黃宜甄雙親從小離異，被列為低收入戶，父親又在幾年前罹癌，目前持續接受治療，啟蒙教練謝志典提到，黃宜甄在國訓中心有營養金補助，能減輕家裡負擔，且這兩年是關鍵突破期，盼愛徒能捱住辛苦，找到目標突破。

潘幸甄是今年2月進入國訓中心，成為東京奧運金牌名將「舉重女神」郭婞淳的培練員，上月世界青少年舉重錦標賽就舉出3金，包括抓舉73公斤、挺舉90公斤和總和163公斤都登頂；今天她第一次試舉選擇70公斤，雖舉起但因動作瑕疵失敗，第二次試舉70公斤成功，第三次選擇74公斤也成功。

去年全中運創下抓舉75公斤、挺舉96公斤、總和171公斤3項大會紀錄的黃宜甄，第一次試舉成功舉起74公斤，第二次舉起破大會紀錄的76公斤，第三次試舉挑戰80公斤雖失敗，抓舉仍取得2公斤優勢。

挺舉仍由潘幸甄先上場，她第一次試舉85公斤成功，第二次挑戰90公斤失敗，第三次91公斤也沒能舉起，以抓舉74公斤、挺舉85公斤、總和159公斤完成今年賽事。

黃宜甄挺舉從95公斤開始，她成功舉起時就代表金牌入袋，第二次試舉在舉起破大會紀錄的97公斤；第三次試舉她先選擇100公斤，接續在調整到平全國紀錄的101公斤，但最後上挺動作沒完成，最終就以抓舉76公斤、挺舉97公斤、總和173公斤的3破大會成績完成連霸。

彰化縣成功高中黃宜甄完成全中運舉重女子49公斤連霸。記者曾思儒／攝影
彰化縣成功高中黃宜甄完成全中運舉重女子49公斤連霸。記者曾思儒／攝影
彰化縣成功高中黃宜甄（右二）完成全中運舉重女子49公斤連霸。記者曾思儒／攝影
彰化縣成功高中黃宜甄（右二）完成全中運舉重女子49公斤連霸。記者曾思儒／攝影
世界青少年舉重錦標賽包辦世界青少年49公斤級3面金牌的潘幸甄。記者曾思儒／攝影
世界青少年舉重錦標賽包辦世界青少年49公斤級3面金牌的潘幸甄。記者曾思儒／攝影

舉重 全中運 田徑

延伸閱讀

全中運／破12年紀錄！ 湖口高中徐立紘男子1萬公尺奪冠

全中運羽球／4強逆轉衛冕軍 北市大同包雙金寫女團制霸

全中運游泳／擊敗全國紀錄保持人！竹市大黑馬第一次報仰式就奪金

全中運／南市郭芮安800自由式連霸 國高中雙打金牌入袋

相關新聞

冰球／成隊16年寫新猷 中華隊奪成人世錦賽首金

我國冰球代表隊捷報頻傳，去年4月先打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，今年首度挑戰U18世錦賽第二級就在B組打下銅牌...

全中運舉重／打敗世青少金牌 「小精靈」黃宜甄三破大會寫連霸

高雄市路竹高中女將潘幸甄上月在2023年世界青少年舉重錦標賽包辦世界青少年49公斤級3面金牌，今天112年新竹縣全中運和...

首屆昀儒蝴蝶盃全國桌球賽開幕 小林現身挖掘明日之星

「2023第一屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」今天在宜蘭舉行開幕典禮，縣長林姿妙與國手林昀儒都出席，鼓勵參賽的小小運...

桌球／左手拉傷 林昀儒：妥善休養不影響後續賽事

台灣桌球好手林昀儒日前在國際賽時左手拉傷。他今天受訪時說，運動員受傷很正常，會好好調養，沒有問題，不影響後續國際重要賽事

NFL／衝球威脅大 傳球賺得久

比爾四分衛艾倫（Josh Allen）前幾天公開表示希望改變常被抄截和掉球的強力球風，更承認自己年紀已大；跑傳破壞力十...

全中運／破12年紀錄！ 湖口高中徐立紘男子1萬公尺奪冠

湖口高中徐立紘在全中運高男10000公尺決賽以31分27.35秒，破懸12年大會紀錄，為地主再添一金，對他來說，這場賽事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦