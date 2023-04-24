全中運／破12年紀錄！ 湖口高中徐立紘男子1萬公尺奪冠

湖口高中徐立紘在全中運高男10000公尺決賽以31分27.35秒，破懸12年大會紀錄，為地主再添一金，對他來說，這場賽事備感壓力，原來3周前他臀中肌拉傷，走路都會痛，4天前才重新練跑，這次還破大會紀錄，徐立紘笑稱「目標是站上亞青賽頒獎台，也希望有朝一日可以打破5千和1萬公尺全國紀錄。」

為了這次比賽，徐立紘3周前刻意理平頭壯勢，他這次以31:27.35，打破仁武高中賴昱彊100年創的大會紀錄31:47.28，寫下全中運田徑賽第一項大會新猷，中市新社高中田睿祥32:15.10第二，高市仁武高中王皓平第三。

徐立紘透露，3周前他臀中肌拉傷，走路都會痛，前兩週都只能用飛輪練心肺和肌力，4天前才重新練跑，都讓他對這面金牌不敢太有把握。

比賽途中田睿祥一度跟很緊，徐立紘坦言有壓力，「有怕被超過，但每次他跟很近，就會讓我激發出意想不到的配速。」徐立紘說，比賽跑得很開心，很期待跟田睿祥一起進步，真的很謝謝他跟我一起拚。