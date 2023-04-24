冰球／成隊16年寫新猷 中華隊奪成人世錦賽首金

我國冰球代表隊捷報頻傳，去年4月先打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，今年首度挑戰U18世錦賽第二級就在B組打下銅牌，男子成人隊昨天深夜再打下IIHF世界男子冰球錦標賽第三級A組金牌，創下成隊16年來的最佳成績。

我國從1983年成立冰球協會，1999年才開始挑戰U18世界冰球錦標賽，成人代表隊直到2007年才成立。中華冰球協會祕書長黃意中提到，2008年第一次參加冰球總會的比賽還必須從挑戰盃賽打起，「亞洲地區辦的挑戰盃賽是針對不能參加正式錦標賽的隊伍，中華隊一直比都是拿第一名，亞洲總會有請我們2017年去報名世界盃錦標賽，才開始參加世錦賽。」

2017年才開始挑戰世界列強，中華隊參加世錦賽的旅程又因新冠肺炎疫情停擺2年，且選手幾乎都是「斜槓」非全職選手，白天上班、晚上訓練，今年能在南非進行的三級A組連過4關，包括首戰11：2退泰國、6：1克南非、10：0完封盧森堡，昨天晚上進行的最終戰再以3：1擊敗土庫曼，以全勝成績獲得隊史第一次的世錦賽金牌。

世錦賽共分四級，其中又分A、B組，中華隊雖打下三級第一，但能否升級還不確定，黃意中解釋說，受疫情影響，部分國家沒參賽或是退賽，接續正式分組要等到今年5月開完年會才會清楚分到哪個級別。