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LPGA／雪佛龍錦標賽最終回 錢珮芸稍有反彈49名作收

中央社／ 台北24日電
LPGA年度5大賽首戰雪佛龍錦標賽今天落幕，台灣好手錢珮芸稍稍反彈，全場抓3博蒂、吞2柏忌還有1次雙柏忌，繳出73桿，並以4天高於標準5桿的293桿，並列第49名作收。 美聯社
LPGA年度5大賽首戰雪佛龍錦標賽今天落幕，台灣好手錢珮芸稍稍反彈，全場抓3博蒂、吞2柏忌還有1次雙柏忌，繳出73桿，並以4天高於標準5桿的293桿，並列第49名作收。 美聯社

LPGA年度5大賽首戰雪佛龍錦標賽今天落幕，台灣好手錢珮芸稍稍反彈，全場抓3博蒂、吞2柏忌還有1次雙柏忌，繳出73桿，並以4天高於標準5桿的293桿，並列第49名作收。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）雪佛龍錦標賽打完72洞後，華裔美籍的殷安琪（Angel Yin）和越南裔美籍的武柯慈（Lilia Vu） 同為低於標準10桿的278桿，2人先在第18洞進行延長賽，武柯慈順利推進10呎的博蒂推桿，拿下生涯首場大賽冠軍，以及高達76.5萬美元（約新台幣2333萬元）獎金。

在首回合以67桿單獨位居領先的錢珮芸，在第2、3回合受到下雨補賽嚴重影響節奏，分別繳出74、79桿，幸好今天最終回合稍稍回穩，從第1洞出發的她，前9洞繳出38桿，轉場後先在第13洞抓博蒂，儘管第17洞吞下柏忌，但在最後的第18洞再抓博蒂，至少讓比賽有個完美結尾。

錢珮芸在今天的開球上球道率，總算找回高達92%水準，只可惜鐵桿失準，全場標準桿上球道率只有50%，失去太多抓博蒂的機會。

至於台灣好手徐薇淩今天僅抓1博蒂，另吞下3柏忌和2次雙柏忌，繳出4天以來最高的78桿，讓她以並列第63名作收。

拿下冠軍的武柯慈談到最後的奪冠推桿時說：「我就是照我以往的節奏，判讀草紋、做好呼吸，因為我已經做過上百萬次那樣的推桿準備。」

這是武柯慈生涯的第2座LPGA賽事冠軍，賽後她也依照「慣例」跳水池慶祝。

錢珮芸 LPGA 高爾夫

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