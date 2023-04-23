全中運羽球／4強逆轉衛冕軍 北市大同包雙金寫女團制霸

昨天4強賽，北市大同高中在點數1：2落後下演出大逆轉，5點大戰力退全中運羽球國女組衛冕軍高雄市三民國中，死裡逃生闖進金牌戰後延續氣勢，今天下午直落3解決北市中山國中，完成高女組和國女組的團體制霸。

大同早上才在高女組締造團體賽3連霸，且今年是3場都直落3又1局未失登頂，國女下午也加入金牌行列，成為112年新竹縣全中運意外「金」喜。

大同教練林峻永提到，原本就設定高女連霸、國女拚金的目標，昨天國女4強賽能展現韌性擊敗三民，球員都發揮出色，國中端的好表現也未明年挑戰高女4連霸注入強心針。

108年全中運大同也囊括高女和國女團體賽金牌，相隔3屆再包下雙金，明天開始還有各項個人賽挑戰頒獎台。

國男部分，桃園市光明國中相隔4年再闖4強，昨天4強賽再拍下高雄英明國中，闖進隊史第一度的金牌戰，今天再下一城以3：1力退台中市豐原國中，首度把男團金牌帶回光明。