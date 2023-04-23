全中運游泳／擊敗全國紀錄保持人！竹市大黑馬第一次報仰式就奪金

112年新竹縣全中運游泳池出現大黑馬，新竹市新竹高商二年級女將廖祐菲第一次報名仰式，就在高女50公尺擊敗目前全國紀錄保持人、新北市中和高中吳以恩，締造游泳第2天賽程大冷門。

吳以恩上個月剛在馬來西亞游泳錦標賽游出29秒19的50公尺仰式全國新紀錄，今天出賽成當然焦點，但位於第4道的她不但沒能改寫自己紀錄，還遭第5水道的廖祐菲超越，最終以29秒55讓出金牌，由專攻自由式的廖祐菲以29秒52爆冷摘金。

廖祐菲從小學一年級開始學游泳，專攻自由式和仰式，但全中運從國中組到高中組一直是報名自由式，今年首度報名50公尺仰式就游出驚奇，連大會第一時間報成績都以為是吳以恩先觸壁，之後才更正，恭喜廖祐菲摘下金牌。

「有一點意外，很開心游出個人最佳。」廖祐菲透露先前50公尺仰式最佳成績都是30秒開頭，全中運前特別加強出發和到達，今天秒數十分滿意，且突破自己去年2銀1銅成績。

擊敗現任全國紀錄保持人心情如何？廖祐菲先謙虛說「運氣不錯」，再笑說高中組第一金有特別意義，「給自己一個比較大的肯定，回去可以把細節再做好，像是出發、蝶腰和到達，可以挑戰看看（去國紀錄）。」