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全中運／南市郭芮安800自由式連霸 國高中雙打金牌入袋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南寧高中在全中運軟式網球項目，包辦高男組、國男組雙打金牌。圖／南市體育局提供
台南市南寧高中在全中運軟式網球項目，包辦高男組、國男組雙打金牌。圖／南市體育局提供

台南小將在全中運賽場上持續寫下佳績，長榮中學郭芮安於高女800公尺自由式，衝出9分02秒08，以17秒優勢制霸全場，為台南搶下首面游泳金牌；南寧高中軟式網球也不負眾望，包辦高男組、國男組雙打金牌。截至今日台南小將在全中運已拿下19金20銀15銅。

體育局表示，軟網是南市的優勢運動項目，三級銜接穩定，繼昨日後壁國中及後壁高中拿下高女組、國女組雙打金牌後，今日南寧高中選手趁勝追擊，國男組由陳鼎淙及蔡承洋搭擋順利奪金，高男組則由阿嘿那及林耕竹搭擋再搶金，顯見台南市長期以來穩定挹注多元化培訓資源的政策奏效，未來也將持續穩固三級培訓系統，並發展第四級大學端的銜接培訓，穩固台南的競技實力。

體育局長陳良乾說示，長榮中學郭芮安是優秀的耐力型選手，在去年全中運400公尺自由式、800公尺自由式及1500公尺自由式包辦3金，1500公尺自由式更是破大會紀錄。專任運動教練曾彥博表示，今年為芮安設定的目標一樣是達成大滿貫，並持續推進秒數，不為自己設限。

郭芮安在第一項800公尺自由式奪金後，也透過市府派駐的成大隨隊運動傷害防護員給予第一時間的放鬆及調整，將持續挑戰400及1500公尺自由式。而新豐高中吳祐嘉在去年全中運代表沙崙國中，拿下了3金1銀的好成績，升上高中後持續訓練，在50公尺蛙式決賽衝出29秒31，為自己的高中生涯拿下首金。

空手道部分，土城高中陳由晟在高男組對打第一量級蟬聯金牌，達成二連霸的目標。今天田徑場上，新化國中蔡嘉和在國男組標槍賽事中奪得銀牌。截至今日台南小將在全中運已拿下19金20銀15銅。

全中運 田徑

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