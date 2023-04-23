快訊

郭台銘深入綠色大本營 談民眾最想要的六個字

體操／美國天后拜爾絲 宣布結婚喜訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國體操天后拜爾絲。 美聯社
美國體操天后拜爾絲。 美聯社

美國體操天后拜爾絲和NFL休士頓德州人安全衛歐文斯今天宣布他們結婚的喜訊，並在社群媒體發布了兩人的結婚照片。

法新社報導，這對拜爾絲（Simone Biles）和歐文斯（Jonathan Owens）來說，可說是完美的結局。拜爾絲曾在2016里約奧運勇奪女子體操全能金牌，也5次在世錦賽拿下全能金牌；歐文斯則是於2019年與職業美式足球聯盟NFL休士頓德州人（Houston Texans）簽約。

這對佳偶去年2月宣布訂婚，這次他們發布的照片中，有一張是兩人站在牧師的面前。

拜爾絲在Instagram上說：「我已正式成為歐文斯太太。」

和其他人一樣，歐文斯也回了拜爾絲的發文，他說：「老婆有枚很漂亮的戒指」及「永遠的第1天」。

27歲的歐文斯發了張照片，並寫下：「我的（愛）人，直到永遠。」26歲的拜爾絲則回了他：「老公，我愛你。」

拜爾絲在里約奧運贏得個人全能、跳馬、地板和女子團體共4面金牌，以及平衡木的銅牌。

在那之後的東京奧運，拜爾絲被視為奪金大熱門，但她在心理健康問題及安全的考量下，放棄了大多數的比賽。

最終，拜爾絲在東京奧運拿下女團銀牌、平衡木銅牌。

拜爾絲生涯拿過25面世錦賽獎牌，其中有19面是金牌，去年更獲美國總統拜登頒發「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

世錦賽 休士頓德州人 里約奧運

延伸閱讀

美國聯邦通信委員會：重審外國通信設備執照

專訪／美國沒人認識超自在 貝克宇享受和爸媽的距離美

崔天凱：美不能見面時說「四不一無意」 轉頭就「幹壞事」

美國警示歐盟四國 注意俄羅斯設法避開制裁

相關新聞

全中運／南市郭芮安800自由式連霸 國高中雙打金牌入袋

台南小將在全中運賽場上持續寫下佳績，長榮中學郭芮安於高女800公尺自由式，衝出9分02秒08，以17秒優勢制霸全場，為台...

體操／美國天后拜爾絲 宣布結婚喜訊

美國體操天后拜爾絲和NFL休士頓德州人安全衛歐文斯今天宣布他們結婚的喜訊，並在社群媒體發布了兩人的結婚照片

全中運／失而復得！滑輪溜冰賽遭判犯規 湖口高中申訴成功摘銅

全中運滑輪溜冰項目在湖口鄉王爺壟運動公園舉行1000公尺爭先賽等賽事，地主新竹縣湖口高中國中部選手洪家琪在國女組1000...

射箭／不敵美對手 湯智鈞、邱意晴混雙「銀」恨

中華射箭隊在射箭世界盃第一站安塔利亞站就射回佳音，在總教練劉炳宏領軍下，複合弓代表隊奪下男團銅牌和混雙銀牌，今天反曲弓混...

全中運羽球／悲劇英雄關門成功！西苑馬拉松大戰退雄中寫連霸

早上9點就開戰的112年全中運羽球高男團金牌戰，衛冕軍西苑高中和高雄中學上演5點馬拉松大戰，第5點西苑林家安3局力退雄中...

網球／約克維奇原因不明退出馬德里名人賽 法網情況堪憂

繼納達爾(Rafael Nadal)之後，馬德里名人賽大會官方於昨天也宣布「球王」約克維奇(Novak Djokovic)退賽，官方推特雖未說明原因，但卻寫了「盡快復原」，可能是因傷退賽，但這使得他能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦