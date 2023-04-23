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全中運／失而復得！滑輪溜冰賽遭判犯規 湖口高中申訴成功摘銅

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
湖口高中國中部選手洪家琪在國女組1000公尺爭先賽決賽，以第3位之姿衝線，隨即竟突然遭判犯規，落至第8位，經申訴獲大會改判，奪下「失而復得」的銅牌。圖/縣府提供
湖口高中國中部選手洪家琪在國女組1000公尺爭先賽決賽，以第3位之姿衝線，隨即竟突然遭判犯規，落至第8位，經申訴獲大會改判，奪下「失而復得」的銅牌。圖/縣府提供

全中運滑輪溜冰項目在湖口鄉王爺壟運動公園舉行1000公尺爭先賽等賽事，地主新竹縣湖口高中國中部選手洪家琪在國女組1000公尺爭先賽決賽，以第3位之姿衝線，隨即竟突然遭判犯規，落至第8位，經申訴獲大會改判，奪下「失而復得」的銅牌。

今天上午舉行的1000公尺爭先賽，洪家琪在預賽、複賽分別獲第4、第1排名晉級決賽，並在決賽時以第3位之姿衝過終點線。不過，她卻遭裁判判定在過彎時出手阻擋，影響其他選手行進方向而犯規，排名落至第8位。

由於洪家琪本人及場邊觀戰的教練、隊友、親友團均不認為有「出手阻擋」，被判犯規實在莫名其妙，而替她大抱不平，洪家琪更不禁在休息區委屈地哭紅雙眼。經教練曾嘉成提出申訴，大會重新檢視比賽影像後，認為洪家琪確實沒有犯規，申訴成功，保住第3名的成績。\

曾嘉成說，洪家琪的實力堅強，賽前看好洪家琪能夠在爭先賽拿下金牌，可惜決賽過程中被其他選手卡住，加上變位沒有做得很好，太慢加速脫離，而只獲得銅牌。曾嘉成說，洪家琪已表現得很好，很替她感到高興，也轉述洪家琪「失而復得」銅牌，已經整理好心情，「她現在很開心！」

全中運 滑輪溜冰

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