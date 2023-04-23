快訊

T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

國寶雕塑家朱銘過世享壽85歲 當地里長聞訊震驚、惋惜

PLG／林書豪狂飆50分「大三元」紀錄日 鋼鐵人退國王收8連勝

射箭／不敵美對手 湯智鈞、邱意晴混雙「銀」恨

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱意婷(左)與湯智鈞。 擷圖自畫面
邱意婷(左)與湯智鈞。 擷圖自畫面

中華射箭隊在射箭世界盃第一站安塔利亞站就射回佳音，在總教練劉炳宏領軍下，複合弓代表隊奪下男團銅牌和混雙銀牌，今天反曲弓混雙代表邱意晴／湯智鈞再挑戰金牌，可惜不敵美國組合，銀牌作收。

湯智鈞去年就曾和「雷母」雷千瑩在哥倫比亞麥德林奪下世界盃第4站混雙金牌，今年第一站和邱意晴再闖金牌戰，和美國組合考夫霍爾德（Casey Kaufhold）／埃利森（Brady Ellison）對決。

首局由美國隊先射，後上場的中華隊，湯智鈞雖出現7分箭，但邱意晴9分箭穩定軍心，加上邱意晴壓軸射出10分箭，助隊以34：33驚險壓下美國隊，率先取得2分基點。

第二局中華隊前2箭都是9分箭，但湯智鈞第2箭只拿8分，邱意晴雖再以10分箭收尾，仍以36：38不敵出現2枝10分箭的美國，積分2：2戰平。

第三局邱意晴再度出現10分箭，但湯智鈞第2箭沒能沾上10分圈，讓中華隊37：38讓出；第四局先上場的中華隊10分箭連發，可惜邱意晴壓軸只有8分箭，最終和美國37：37戰平，積分3：5無緣金牌。

世界盃共有4站，安塔利亞站是年度第一站，中華隊在總教練劉炳宏領軍下，反曲弓和複合弓都有4男、4女出征，陳麗如、陳怡瑄和黃逸柔組成的女子複合弓女團銅牌戰雖不敵墨西哥，但陳界綸、潘宇平、楊承叡組成的男團銅牌戰以230：229險勝薩爾瓦多，為射箭隊進帳第一面獎牌，反曲弓和複合弓兩組混雙更雙雙射進金牌戰。

昨天先登場的複合弓混雙金牌戰，陳怡瑄／陳界綸面對印度對手文納姆（Jyothi Surekha Vennam）／德奧塔爾（Ojas Pravin Deotale），印度組合16枝箭就有15枝10分箭，近乎完美的表現以159：154擊敗中華隊。

安塔利亞站是今年第一站，第二站上海站5月16日到21日進行，第三站6月13日到18日在哥倫比亞麥德林舉行，第四站8月15日到20日在法國巴黎登場，墨西哥特拉斯卡拉設置的總決賽10月9日到10日壓軸進行。

中華隊 湯智鈞 雷千瑩

延伸閱讀

陳瑩張弓瞇眼瞄準 全國傳統射箭賽千名射手池上競技

全中運射箭／父母都是教練 竹市雙金小將目標射進奧運

全中運射箭／去年金牌戰遭逆轉哭爆 三和國中雪恥封后

全中運射箭／去年遭匡列中斷奪金 明德高中重回王位

相關新聞

全中運／失而復得！滑輪溜冰賽遭判犯規 湖口高中申訴成功摘銅

全中運滑輪溜冰項目在湖口鄉王爺壟運動公園舉行1000公尺爭先賽等賽事，地主新竹縣湖口高中國中部選手洪家琪在國女組1000...

射箭／不敵美對手 湯智鈞、邱意晴混雙「銀」恨

中華射箭隊在射箭世界盃第一站安塔利亞站就射回佳音，在總教練劉炳宏領軍下，複合弓代表隊奪下男團銅牌和混雙銀牌，今天反曲弓混...

全中運羽球／悲劇英雄關門成功！西苑馬拉松大戰退雄中寫連霸

早上9點就開戰的112年全中運羽球高男團金牌戰，衛冕軍西苑高中和高雄中學上演5點馬拉松大戰，第5點西苑林家安3局力退雄中...

網球／約克維奇原因不明退出馬德里名人賽 法網情況堪憂

繼納達爾(Rafael Nadal)之後，馬德里名人賽大會官方於昨天也宣布「球王」約克維奇(Novak Djokovic)退賽，官方推特雖未說明原因，但卻寫了「盡快復原」，可能是因傷退賽，但這使得他能

全中運／鄒淑珺跳高封后 刁筱唯破個人紀錄1萬公尺奪銀

全中運田徑項目賽今天展開，新竹縣選手第一天就創造佳績，東泰高中鄒淑珺在高中女子跳高封后，與「勁敵」新北市錦和高中蔡姍珊並...

全中運／竹縣博愛國中杜羽蕎奪銅牌 將再拚團體戰

全中運今年在新竹縣舉辦，擊劍項目博愛國中的杜羽蕎在國女組個人銳劍獲得銅牌，隊友江婕羽也進入八強，義民高中的劉瀚文也在高男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦