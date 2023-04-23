射箭／不敵美對手 湯智鈞、邱意晴混雙「銀」恨

中華射箭隊在射箭世界盃第一站安塔利亞站就射回佳音，在總教練劉炳宏領軍下，複合弓代表隊奪下男團銅牌和混雙銀牌，今天反曲弓混雙代表邱意晴／湯智鈞再挑戰金牌，可惜不敵美國組合，銀牌作收。

湯智鈞去年就曾和「雷母」雷千瑩在哥倫比亞麥德林奪下世界盃第4站混雙金牌，今年第一站和邱意晴再闖金牌戰，和美國組合考夫霍爾德（Casey Kaufhold）／埃利森（Brady Ellison）對決。

首局由美國隊先射，後上場的中華隊，湯智鈞雖出現7分箭，但邱意晴9分箭穩定軍心，加上邱意晴壓軸射出10分箭，助隊以34：33驚險壓下美國隊，率先取得2分基點。

第二局中華隊前2箭都是9分箭，但湯智鈞第2箭只拿8分，邱意晴雖再以10分箭收尾，仍以36：38不敵出現2枝10分箭的美國，積分2：2戰平。

第三局邱意晴再度出現10分箭，但湯智鈞第2箭沒能沾上10分圈，讓中華隊37：38讓出；第四局先上場的中華隊10分箭連發，可惜邱意晴壓軸只有8分箭，最終和美國37：37戰平，積分3：5無緣金牌。

世界盃共有4站，安塔利亞站是年度第一站，中華隊在總教練劉炳宏領軍下，反曲弓和複合弓都有4男、4女出征，陳麗如、陳怡瑄和黃逸柔組成的女子複合弓女團銅牌戰雖不敵墨西哥，但陳界綸、潘宇平、楊承叡組成的男團銅牌戰以230：229險勝薩爾瓦多，為射箭隊進帳第一面獎牌，反曲弓和複合弓兩組混雙更雙雙射進金牌戰。

昨天先登場的複合弓混雙金牌戰，陳怡瑄／陳界綸面對印度對手文納姆（Jyothi Surekha Vennam）／德奧塔爾（Ojas Pravin Deotale），印度組合16枝箭就有15枝10分箭，近乎完美的表現以159：154擊敗中華隊。

安塔利亞站是今年第一站，第二站上海站5月16日到21日進行，第三站6月13日到18日在哥倫比亞麥德林舉行，第四站8月15日到20日在法國巴黎登場，墨西哥特拉斯卡拉設置的總決賽10月9日到10日壓軸進行。